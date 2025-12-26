青年基本法三讀 18歲公民權入法

立法院26日院會三讀通過「青年基本法草案」，國民黨立委在議場內拿著標語合影留念。（姚志平攝）

朝野日前提出《青年基本法》草案，26日於立法院會三讀通過，條文明定青年為18至35歲，並保障18歲以上青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決權，由於草案明定基本法施行2年內完備相關法制，最快2028年總統大選有望迎來18歲首投族；草案也在表決下通過藍白版本，要求設置青年發展基金新台幣100億元，於本法施行後5年內分年編列預算。

立法院教育及文化委員會8月14日初審完成青年基本法草案，經12月18日委員會協商，昨天下午先由立法院長韓國瑜召集黨團協商，因朝野對於青年發展經費無法達成共識，送交院會表決處理。

其中，朝野有共識三讀的條文包括，本法所稱青年，指18歲以上35歲以下之國民。關於18歲公民權，規定政府應保障18歲之青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，並於本法施行之日起2年內完備相關法制。

三讀條文也明定，行政院應設置青年事務發展會報，至少每半年召開一次。青年代表應廣納不同背景的青年，不得低於委員總數之1/2，任一性別比例不得少於1/3，並 以含括各族群為原則。政府應訂定全國青年日，支持青年並提升各界對青年議題的關懷。

在設立青年發展基金部分，綠委林宜瑾認為強制設置基金恐違反財政紀律法，且會侵害行政權的預算編列權。藍委葛如鈞則表示，如果青年政策只能依靠部會的公務預算，極為不穩定，應明定設立青年發展基金。這也不是首例，文化基本法也規定要有文化基金，當時財政紀律法已經上路，「文化基本法可以，青年基本法為什麼不行？」

攸關是否設定基金的第25條，朝野最終進入表決戰，藍白以56票勝過綠營50票。三讀條文明定，中央政府應設置青年發展基金新台幣100億元，並於本法施行後5年內分年編列預算。基金來源包含中央政府循預算程序之撥款，基金孳息，人民、事業或團體之捐助等。

另外，將設立青年發展基金管理會，產生程序由行政院提名候選人，立法院推舉組成之審查委員會，經全體審查委員會委員1/2以上之同意後，送請行政院長聘任。

教育部表示，「青年基本法」完成立法，透過制度化、整合性的規範，推動「青年主流化」，讓各項政策、法規與計畫均能納入青年觀點。將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，共同完善青年相關政策，協助青年自我實現、穩健成長，並與其他世代共同促進社會永續發展。