青年基本法延宕 綠白隔空互嗆

台灣青年民主協會去年就呼籲盡快通過《青年基本法》。（本報資料照片）

民進黨立院黨團24日舉辦記者會，呼籲在野支持政院版《青年基本法》，並盡快三讀，暗指藍白不挺年輕人，民眾黨則回擊是民進黨教文委員會召委林宜瑾長達4個多月不肯協商，才導致立法進度空轉；民眾黨主席黃國昌25日更痛批，法案8月審竣，拖到12月才召開黨團協商，「民進黨要騙到什麼時候？」

政院版《青年基本法》將青年定義為18歲以上、35歲以下，民眾黨則主張應降至16歲，並設立專屬基金；此外，是否納入18歲即具有選舉、罷免、創制、複決等公民權，一度也是朝野爭論重點。立院教文委員會18日召集協商，朝野對於18歲公民權有共識，但針對青年的年齡定義及是否設立基金仍有歧見。

林宜瑾24日曾回應，民眾黨蹭《青年基本法》法案，還謊稱她拒收「陳情書」，但對方轉交當天就已取回，批白營不說謊就不知道怎麼說話；幕僚昨日解釋，白營批評拖延召集朝野協商，但這4個月來林宜瑾不斷邀集跨部會討論，這些努力都是外界看不到的。

黃國昌昨要求林宜瑾不要迴避問題，《青年基本法》草案今年8月初送出委員會，結果12月才召集協商，他多次在立法院呼籲林宜瑾趕快召集協商，後來是因為民眾黨等不下去，才拜託立法院長韓國瑜召集協商，那次協商做出的決議是「請林宜瑾趕快協商」，現在林宜瑾想要模糊問題焦點，連全台灣的年輕人都要騙，民進黨要騙到什麼時候？

教育及文化委員會召委、藍委羅廷瑋則指出，《青年基本法》從8月開始遲遲沒有進展，負責召集協商的林宜瑾延宕超過4個月仍在拖案，與民進黨自稱「最在乎青年」說法形成強烈對比，呼籲林盡速履行職責完成立法，避免造成青年權益受損。