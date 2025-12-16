青年基本法本周朝野協商 青年團體喊話盡速完成立法

青年基本法尚在立法院審議階段，台灣青年民主協會、台灣一滴優教育協會、台灣學生聯合會等學生團體，今天呼籲朝野重視青年長期面臨的制度性不利處境，儘速完成朝野協商，取得跨黨派共識，順利推動青年基本法完成立法程序。

2024年大選過後，各政黨皆宣示將重視青年、傾聽青年聲音，青年議題再度成為公共討論焦點。不過，《青年基本法》與十八歲公民權，至今仍停留在政治協商與程序延宕階段，尚未真正回應青年的期待，數個學生團體今天舉行記者會表達訴求。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁指出，青年在選舉期間經常被高度談論，卻始終未被完整納入制度之中。《青年基本法》作為整合跨部會青年政策、建立長期治理架構的基礎法律，若持續停滯於協商程序，青年在教育、就業、居住與公共參與等面向，仍只能仰賴零散政策，缺乏穩定且一致的制度保障。

她進一步指出，這樣的制度缺口，也反映在十八歲青年長期未能享有完整公民參與權利的現況，呼籲立法院在推動《青年基本法》的同時，正視十八歲公民權停滯的制度問題，並把握本次協商契機，讓青年法制真正向前推進。

台少盟副秘書長張祐嘉表示，2004 年《青少年政策白皮書》以來，台灣長期缺乏具備法制基礎與跨部會整合機制的青年政策架構，導致相關政策零散分布、缺乏長期規劃，甚至淪為各部會的附屬KPI。

台灣學生聯合會理事長陳昱仁則指出，現行與青年相關的法規長期散落各處，缺乏統整與專責機制，使學生與青年在就學、居住與公共參與上面臨實質限制。以大學生為例，因戶籍制度限制，學生即便長期居住於校園所在地，仍難以參與地方公共事務，影響青年公民參與的實踐。

青年團體要求，立法院各黨團於本周四黨團協商中，儘速完成《青年基本法》協商，取得跨黨派共識，推動法案儘速三讀通過。同時，《青年基本法》完成立法後，接續啟動《選舉罷免法》檢討與修正，實質推進十八歲公民權，回應青年長期被排除於民主核心之外的制度落差。

