青年基本法立院三讀 18歲公民權入法 設百億基金

(記者張庭玉台北報導)立法院今天三讀通過青年基本法，規定青年指18歲以上35歲以下之國民，並將18歲公民權入法。至於青年發展預算，院會通過藍白黨團提案，設置青年發展基金新台幣100億元，並設立基金管理會，專家學者與青年代表占1/2以上。



三讀條文規定，中央政府為辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金新台幣100億元，並於本法施行後5年內分年編列預算。基金來源包含中央政府循預算程序之撥款，基金孳息，人民、事業或團體之捐助等，並設立青年發展基金管理會，置委員13人至15人，其中學者專家及青年代表人數合計應占全體會議人數1/2以上，任期2年，期滿得續聘，產生程序由行政院提名候選人，立法院推舉組成之審查委員會，經全體審查委員會委員1/2以上之同意後，送請行政院長聘任。



三讀條文規定，本法所稱青年，指18歲以上35歲以下之國民。關於18歲公民權，規定政府應保障18歲之青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，並於本法施行之日起2年內完備相關法制。



三讀條文明定，行政院應設置青年事務發展會報，會報至少每半年召開一次。青年代表應廣納不同背景青年，不得低於委員總數之1/2，任一性別比例不得少於1/3，並含括各族群為原則。