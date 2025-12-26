《青年基本法》三讀立法 納18歲公民權、成立百億青年發展基金

立法院今三讀通過《青年基本法》立法。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（26日）在朝野黨團共同支持下，三讀通過《青年基本法》，明文規定，青年定義為18歲以上至35歲以下，並確立「18歲公民權」，保障18歲以上青年可行使選舉、罷免、創制、複決權，並明文規定應設立「青年發展基金」100億元，並於本法施行後5年內分年編列預算。

立法院會今審查《青年基本法》後，朝野黨團經協商後達成共識，依照行政院版本，通過立法將青年定義為18歲以上至35歲以下；並明定規定，政府應保障18歲以上青年可行使選舉、罷免、創制、複決權，並在2年內完備相關法制；中央及地方需建立青年會報法制化，在各級政府建立青年事務行政體系，並制定全國性青年發展政策。

另對於「青年發展基金」，儘管民進黨團持反對立場，認為中央政府非營業特種基金要有明確財源才可設立，但藍白以人數優勢投票表決，通過藍白提出的再修正動議版本，要求中央政府應設置「青年發展基金」100億元，用於辦理青年發展相關事項。

國民黨立委陳菁徽葛如鈞表示，這次通過的《青年基本法》有許多如確保青年身心健康、鼓勵青年創業就業、促進青年文化及運動參與，並培養青年財務管理之能力等條文，並明訂「應」設立「青年發展基金」。除了參考之前已經設立過的文化發展基金外，他們也研擬可行的財源，優先納入國家發展基金；事實上，政府早實際運用國發基金在青年百億海外圓夢基金計畫，完全就是青年發展的方向，行政機關評估後也可以搭配公務預算作為補充財源，如同癌症新藥一般設立專責基金。

國民黨立委陳菁徽表示，歷經各個青年團體與每一位推動者的長期努力，《青年基本法》今天正式三讀通過，這是一部真正從青年視角出發、全面回應青年需求的基本法。從就業、心理健康、運動、文化、數位平權、居住正義到新興科技與公民參與，更重要的是，這次立法所承載的意義，在於落實18歲公民權，讓青年不再只是被談論的對象，而是能夠發聲、被聽見，並實際參與公共事務的重要力量。

總統賴清德也透過臉書發文表示，今天，《青年基本法》正式三讀，更納入18歲公民權，並預計在2年內完備相關法制，確保所有成年公民負起義務與責任時，同樣被保障選舉與被選舉權；在「青年議題主流化」的精神下，《青年基本法》也法制化青年諮詢機制，強化中央與地方政府的青年參與、設置青年事務行政體系；並確立常態化的青年會報、發布青年政策白皮書的義務，要從方方面面協助青年自主、茁壯。

