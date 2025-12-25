《青年基本法》修法進度綠白互槓 民眾黨：要騙到什麼時候？

立法院教育委員會日前針對《青年基本法》展開黨團協商，不過朝野對第二條，關於青年年齡界定並未達成共識。（示意圖／本報資料照）

民進黨立法院黨團24日舉辦記者會，呼籲立院朝野支持政院版所定義的青年年齡18歲至35歲，且盡快完成三讀，不過民眾黨則回擊是民進黨教文委員會召委林宜瑾長達「4個多月」不肯協商，導致法案空轉至今，林宜瑾則反酸民眾黨蹭法案；民眾黨主席黃國昌今(25)日受訪時痛批，法案8月審竣拖到12月才召開黨團協商，「民進黨要騙到什麼時候？」

針對民進黨的呼籲，林宜瑾長達4個多月不肯協商，無視青年面臨的結構性困境、無視在野黨的催促，讓法案原地空轉，「聲音比行動先到 果然是民進黨的一貫作風」，政治永遠放在民生前面，完全無視青年面臨的困境，惡意杯葛 讓青年基本法躺平，同時也稱林宜瑾面對青年團體的陳情書卻拒收、面對青年的大聲疾呼假裝沒聽到。

林宜瑾24日透過臉書回應此事，她直言民眾黨蹭《青年基本法》蹭得這麼難看，還謊稱自己拒收「陳情書」，但對方轉當天就已經把「陳情書」取回，結果不僅短短16個字的便籤可以寫錯幾個字，民眾黨居然還有臉謊稱我拒收「陳情書」，全黨從主席到青年團都一個樣，不說謊就不知道怎麼說話，可悲。

黃國昌今日受訪時更強硬抨擊，要求林宜瑾不要迴避問題，她當召委的《青年基本法》草案是今年8月初送出委員會，結果12月18日才召集協商，這是客觀的事實，自己多次在立法院呼籲林宜瑾趕快召集協商，後來是因為民眾黨等不下去，才拜託立法院長韓國瑜召集協商，那次協商做出的最後決議是「請林宜瑾趕快協商」。

黃國昌指出，韓國瑜召集協商的時候，那個時候民進黨還跑出來抗議，但林宜瑾拖到12月才協商，這全部都是客觀的事實，現在林宜瑾想要模糊問題的焦點，門都沒有，自己剛所講的全部都是客觀的事實，立法院公報全部都有記載，歡迎林宜瑾站出來公開辯論，這種客觀的事實都要騙，「騙你們台南的選民還不夠，連全台灣的年輕人都要騙」，民進黨你要騙到什麼時候？林宜瑾你要騙到什麼時候？

他強調，幫年輕人發聲，民眾黨跟民進黨做的事情完全不一樣，不是在那邊打嘴砲、搞大內宣，現在為了要掩飾自己的怠惰，什麼謊都撒得出來，這件事情歡迎民進黨站出來說清楚講明白，最好是賴清德出來說清楚講明白，想要洗地、抹黑在野黨，門都沒有。

