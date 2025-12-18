《青年基本法》年齡範圍朝野未達共識 青年團體籲界定18到35歲

立法院教文會於今（18）日針對《青年基本法》展開黨團協商，不過第二條關於青年年齡界定，未達成共識。（示意圖／本報資料照）

立法院教文會於今（18）日針對《青年基本法》展開黨團協商，不過第二條關於青年年齡界定，未達成共識。EdYouth台灣一滴優教育協會與、台灣青年民主協會、世代共好協會、台少盟、台灣學生聯合會等多個青年團體共同發表聲明，呼籲朝野黨團支持行政院版草案，將青年年齡界定為18至35歲，並儘速完成法案三讀。

青年團體指出，行政院版草案明定青年年齡為18至35歲，避免各部會青年政策散落、適用不一致；並且草案保留彈性條款，規範其他法令如有不同年齡範圍者從其規定，以確保政策適用彈性。

青年團體強調，《青年基本法》是建立完善青年政策體系之關鍵法案，呼籲立法院朝野黨團共同合作，支持行政院版18至35歲定義，並在本會期儘速完成法案三讀，真正保障青年權利，實現世代正義與「青年主流化」的精神。

