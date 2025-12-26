即時中心／徐子為報導



立法院會今（26）天三讀通過《青年基本法》，這次修法定義青年指「18歲以上35歲以下之國民」，並將18歲公民權入法。不過，民進黨立委林宜瑾批評「耍政治小動作」，硬要在此條款塞入突兀且違反財政紀律的「百億基金條款」。





立院教育及文化委員會8月14日初審完成青年基本法草案，經12月18日委員會協商，下午由立法院長韓國瑜召集黨團協商，朝野對於青年發展經費無法達成共識，送交院會表決處理。



《青年基本法》三讀條文定義青年為「18歲以上35歲以下之國民」。關於18歲公民權，規定政府應保障18歲之青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，並於本法施行之日起2年內完備相關法制。



三讀條文規定，中央政府為辦理青年發展相關事項，政府應設置青年發展基金100億元。設立青年發展基金管理會，置委員13人至15人，其中學者專家及青年代表人數合計應占全體會議人數1/2以上，任期2年，期滿得續聘，產生程序由行政院提名候選人，立法院推舉組成之審查委員會，經全體審查委員會委員1/2以上之同意後，送請行政院長聘任。



不過針對青年發展基金條款，林宜瑾發文指控民眾黨，在過程中，沒有做足了解民進黨執政有多少青年政策的功課，只會耍政治小動作，就連今天最後的黨團協商，也循惡例與國民黨共提突襲式修正動議。在三讀條文中出現一條突兀且違反財政紀律的「百億基金條款」。



林宜瑾痛批藍白，除了讓大家跌破眼鏡，同時也再次確認，無論我們如何細心呵護一部法案，只要讓藍白染指，要想合法合憲立法，根本就是天方夜譚！

原文出處：快新聞／《青年基本法》立院三讀「18歲可投票」 林宜瑾批藍白強修「百億基金」違憲

