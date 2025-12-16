《青年基本法》週四黨團協商 青年團體籲併修18歲公民權

「黨團協商要完成！黨團協商要完成！《青年基本法》要過關！」《青基法》不能再等，多個青年團體呼籲立法院18日的黨團協商，能以具體行動完成協商、取得共識。

台灣學生聯合會理事長陳昱仁指出，「現在有關青年的法規散落各地，沒辦法盤點統整，也沒有專屬的權責機關可以權責青年的事務議題。」

台少盟副秘書長張祐嘉也表示，「執政端與行政端脫鉤，所以其實很難看出一些實質的成效，所以導致青年政策淪為各部會附屬的KPI。」

青年團體表示，《青基法》能整合跨部會青年政策，落實青年主流化，希望本會期能完成三讀，而《青基法》所彰顯的青年主體性，《選罷法》裡18歲公民權的制度修正應一併思考、同步推進。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄說：「本屆的立法院其實朝野在18歲公民權就修法上面，是有一個契機在的，我想這也是非常重要的進展。」

青年團體觀察，黨團協商將針對青年年齡界定是否納入18歲公民權，以及是否設置青年專責基金去討論。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，「青民協的角度，我們是支持行政院版本的18歲到35歲，在18歲以下的年齡他有《兒少權法》相關的保障。」

世代共好協會理事長張育萌則回應，「樂見未來青年的發展裡面應該要有基金的支持，但是如果沒有這樣的完整的財源來源的話，那我們支持的版本是行政院的版本，也就是未來政府仍然應該寬列青年發展的基金。」

不要在選舉過後才高喊重視青年、傾聽青年聲音，青年團體重申《青基法》與18歲公民權的落實，將是檢驗政治是否真正回應世代正義、兌現選後承諾的重要指標。