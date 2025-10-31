青年外流警訊！李喬如提「人口回升三箭」 青年局允諾啟動調查

▲李喬如籲啟動「青年人口回升政策」 直指高雄青年5年流失逾8萬人；青年局長局長林楷軒：立即啟動調查與對策規劃。

【記者 王苡蘋／高雄報導】高雄市議員李喬如今（31）日於市議會總質詢中嚴肅指出，高雄青年人口連續五年下滑，從110年的86萬6075人減少至114年的77萬9236人，短短五年間流失超過8萬人，呼籲青年局應盡速啟動「青年人口回升政策」，從留人、吸人、育人三大方向提出具體策略。青年局長也於議場當場承諾，將立即啟動青年人口流失原因調查，研擬回升行動方案。

李喬如表示，青年人口減少不只是數字變化，而是城市競爭力與創新力的流失警訊。她強調：「能否讓年輕人留下、願意回來，才是城市的底氣。」並要求青年局先全面盤點近五年人口外流的趨勢與原因，找出離開高雄青年的真實動機，「若沒有調查，就等於在黑暗中抓風向，政策永遠無法對症下藥。」

她舉例指出，台北市近年出現三波「脫北潮」，超過6.5萬人外移，「但這些人不是沒有地方去，而是在尋找更宜居的城市，這正是高雄的契機。」李喬如強調，高雄擁有房價低、生活成本穩、產業潛能強的條件，應積極打造「青年友善城市」，吸引北中部青年南漂定居與就業。

她進一步建議青年局成立「外縣市青年來高雄發展專案窗口」，整合租屋、就業、創業及生活輔導等資源，提供一站式服務，同時結合跨區行銷與產業需求，「讓高雄不只是留人，更要搶人」。

「這五年來青年人口一路下降，我們不能再只是看著數字滑落、年輕人離開。」李喬如呼籲，高雄要改變，必須有策略與目標，青年局應設定年度回升幅度與具體行動方案，「讓青年看到高雄的未來」。

對此，青年局長林楷軒現場回應，將啟動青年人口現況調查，深入分析流失原因與外縣市吸納情形，並加速研擬政策方向。他表示，青年流失不僅是統計數據的變動，更是城市未來的警訊，「留住青年，就是留住高雄的明天。」（圖╱李喬如議員辦公室提供）