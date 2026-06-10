青年夜唱卡拉OK回家途中被抓去打仗 緬甸軍政府靠強制徵兵逆轉內戰劣勢

2026年6月2日，一名德昂民族解放軍（TNLA）成員在緬甸撣邦南坎鎮光達村站崗。（法新社）



緬甸自2021年政變以來陷入內戰，軍政府於2024年強制執行徵兵法，有人半夜唱完卡拉OK回家路上被抓去當兵、有人則是工作到一半就被逮捕。這項政策為軍隊提供源源不絕的兵源，再加上俄羅斯支援的空中戰力，以及中國限縮武器供應反抗軍等因素，逐漸讓緬甸軍政府從反抗軍手裡奪回城鎮。

長年領導緬甸民主運動的翁山蘇姬，在2015年大選獲勝後，從2016年擔任國務資政，成為緬甸的領導人。但緬甸軍方於2021年2月發動軍事政變，推翻翁山蘇姬政府，並判其33年有期徒刑。

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隨後，在全國許多地區，緬甸軍方與各地反抗勢力之間的大小衝突頻傳，至今已數千人喪命，數百萬人流離失所。2年多前，由少數民族武裝與反抗軍組成的聯盟，曾接連擊敗軍政府部隊，在全國各地取得重大進展；之後遭到緬軍強烈攻擊，曾經掌握攻勢的反抗勢力已逐漸落居下風，如今在緬甸大部分地區都已轉為守勢。

軍方目前仍未能完全控制全國，實際掌控的區域不到全國一半，但近來確實持續取得進展，包括奪回多個重要城鎮，並重新控制北部從瓦城（Mandalay）通往密芝那市（Myitkyina）的一條關鍵道路。數千名士兵正持續推進，試圖重新建立對多個邊境地區的控制權，包括克欽邦（Kachin State）、欽邦（Chin State）及克倫邦（Karen State）。

英國廣播公司在未取得當局許可的情況下進入緬甸，因為這是唯一能夠前往反抗軍控制區採訪的方式。

半夜唱完卡拉OK回家就被抓去當兵 4人逃離軍隊藏身反抗軍

緬甸4名年輕男子目前躲在叢林密布山區深處的反抗軍營地裡，他們原本並不想捲入內戰，但卻在某一天突然被緬甸政府抓去當兵。

其中一人本來是廚師，下班返家時，在路上就直接被抓走，當時沒帶身分證件的他被軍方拘留，並被強迫簽字入伍；另一人半夜唱完卡拉OK回家時，在路上也被帶走；第3人則是在林業部門工作到一半時被逮捕；第4人表示，自己被捕時，有人把毒品偷偷塞進他的鞋子裡，然後栽贓他涉毒，逼他入伍。

這4人年齡介於19歲到25歲，其中一人說，「我們甚至都還沒搞清楚發生什麼事，就直接被送上前線了。」

另一人說，「他們逼我們做各種我們不想做的事，」並補充，「我們從來沒有真正的休息過，早上沒有、白天沒有，連晚上也沒有。」他說，「被強徵入伍的人什麼事都得做，但那些正規軍士兵幾乎不用工作。」

他們先進行4個月的基礎軍事訓練，之後被派往克倫邦（Karen State）前線。某天晚上，他們4人在前往洗澡的路上，決定趁機逃跑，但逃離軍隊的途中，卻碰上附近反抗軍「人民防衛軍」（People's Defence Force，簡稱PDF）的巡邏隊，隨即被扣留。

他們說，自己在這裡過得比較開心，因為大家把他們「當成兄弟，而不是陌生人」來對待。目前他們會暫時留在人民防衛軍這邊，但之後將被送往泰國邊境。其中一人說，「如果我們現在回去，軍方還是有可能追查到我們。」

緬軍強制徵兵扭轉戰局 2000名緬軍正朝帕本鎮逼近

事實上，軍方強制徵兵的政策，的確改變了軍政府在內戰中的處境。人民防衛軍營長郭康（Ko Kaung）表示，真正改變戰局的，就是軍方在2024年開始強制徵兵並服役2年的政策，「這成了我們在戰場上面臨的最大挑戰，因為軍方擁有幾乎源源不絕的人力。」而且，對他們來說，雖然他們擁有技術和智慧上的優勢，但因為資金不足，無法取得所需零件，製造軍備。

2年前，郭康和他的部隊攻下了克倫邦的帕本鎮（Hpapun），以及當地一座大型軍事基地。如今，軍政府的無人機正在空中盤旋，多達2000名士兵正朝著帕本鎮推進。

俄援讓緬軍空中優勢擴大 反抗軍嘆無人機威脅暴增

人民防衛軍指揮官達瓦（Da Wa）帶著BBC記者穿梭在蜿蜒曲折的叢林小徑巡邏時，每當聽見軍政府無人機從頭頂飛過，他們就必須立刻找地方躲藏。最後，他們來到一處山頂，而達瓦的部下在這裡都壓低聲音說話，因為隔壁山頭就有一名軍政府狙擊手。而在那座隔壁山頭上，還有一座反抗軍今年4月曾攻下的基地，但他們只守住短短幾天，就在緬軍鋪天蓋地的砲擊與空襲下被迫撤退。

和郭康一樣，達瓦的處境也相當艱鉅，約有400名緬軍正朝著他的所在區域推進。達瓦表示，軍政府的作戰方式已經改變，而且自從軍政府與俄羅斯簽署安全協議後，空中戰力也有所提升，「現在我們看到的是2架飛機一起出動，以前通常只會有1架固定翼飛機（fixed wing）。」

他說，在無人機方面，軍政府如今也占據優勢，「無論是技術還是數量都是如此」。這點郭康也表示認同。達瓦表示，「無人機帶來的威脅肯定正在增加。如果我們也有干擾設備，情況會容易得多……」並補充，「接下來就看我們能多有效地反制他們的無人機攻擊，並把自己防護得多好。」

中國限縮武器供應反抗軍 排長命屬下「省點子彈，射慢點」

除了俄羅斯，也還有中國因素。中國已在緬甸投資數十億美元，並在克倫邦和克欽邦開採稀土礦，同時也促成了軍政府與多個反抗軍組織之間的停火協議。中國還限制了對反抗勢力的武器和彈藥供應。

因為踩到地雷而右腿受傷的排長查索（Kyar Soe）跟記者展示最近一場戰鬥的影片時表示，缺乏武器是一個大問題。在影片中，可以聽到他對著一名正朝軍政府陣地猛烈開火的興奮士兵喊道，「省點子彈，放慢點，放慢點！」

查索藏身於叢林深處的一間診所病榻上告訴記者，「到目前為止，每個人都願意戰鬥，」但感嘆，「有些地方還是有很多弱點，比如我們在武器和彈藥方面面臨著嚴重的短缺。」

「我會重返戰場，」查索說。「不管怎樣，我都會戰鬥到最後，因為對我來說，已經沒有回家這個選項了。」

緬軍前醫師勉反抗軍 上一代沒履行的革命輪到我們扛

而經營這家叢林深處診所的桑醫師（Dr Saung），曾經在緬甸軍隊服役、並在軍事學院度過19年光陰，但仍鼓勵那些受傷的反抗軍繼續戰鬥，他告訴他們，首先，「我們現在進行這場革命，是因為我們之前的幾代人沒能履行那個責任。」

「第二，」他說，「如果年輕人現在選擇不反抗獨裁統治，那麼總有一天，等他們年紀變得像我們一樣大，再也無法忍受壓迫時，他們也可能發現自己不得不拿起武器，或加入另一場反抗運動。」

就在訪談進行到一半時，病房一名反抗軍戰士的妻子正好即將臨盆，她24歲的丈夫耶欽（Yine Chit）站在一旁，在悶熱難耐的高溫中不停拿扇子替她搧風。在醫護人員努力下，一名女嬰呱呱墜地，夫妻倆替她取名為「Sue Paye」，大致可翻譯為「如願以償」。

妻子在休息時表示，希望女兒未來可以生活在「一個自由且民主的緬甸」。

耶欽和妻子很想帶著Sue Paye去探望雙方父母，但目前根本做不到，因為父母都住在軍政府控制區。他說，「我村裡的人，包括支持軍方的鄰居，都已經知道我加入了反抗軍。」

不過，他隨後露出笑容說，「等革命結束、和平到來後，我們會帶著孩子去探望雙方的家人。」

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