青年失業率再創年度新低！高雄4.6%領先六都 產官學聯手打造就業韌性

行政院主計總處今（22）公佈失業率統計，高雄市25-29歲114 全年度青年失業率為4.6%（六都平均為 5.7%），穩居六都領先群。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】依據行政院主計總處最新統計，高雄市25-29歲114全年度青年失業率為4.6%（六都平均為5.7%），穩居六都領先群；高雄市 114 年全年度總體失業率為3.2%（六都平均為 3.3%）表現更亮眼，領銜六都最佳水準，為六都最低。青年局表示，這份亮眼成績單反映出陳其邁市長上任以來，積極推動產業轉型，並透過市府跨局處全方位與系統化的青年就業政策，有效引導人才穩定就業、在地生根，更強化青年面對快速變動職場所需的競爭韌性。

▲青年局輔導永續創業競賽優勝團隊參加「亞灣新創大南方」等新創展，協助青創事業進行成果發表、企業曝光，增加商機媒合與資源交流機會。

青年局長林楷軒表示，高雄青年失業率能穩定下降，關鍵在於市長率領市府團隊致力於完善整體創就業環境。在就業端，青年局以「就業導向、產業接軌」為核心，推動「大港青年實習媒合計畫」，協助學生在校期間便能進入在地優質企業實習，提早適應職場文化並建立人脈；同時搭配「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」，透過跨校與跨產業的產官學三方鏈結，辦理職人專題課程與職場體驗活動，引導青年及早掌握產業趨勢、釐清職涯方向，全面提升就業即戰力。

▲中山大學機械與機電工程學系參訪東台機械股，在工程人員指導下進行工具機關鍵結構件之組裝與校正，實地了解精密機械製造流程。

而在創業端，青年局提供多元的青創貸款、青創補助及專業導師陪伴機制，大幅降低青年在高雄創業的門檻與風險。此外，面對數位轉型浪潮，青年局持續推動「K-TV 高雄新媒體人才培育中心」，整合專業設備與實作課程，並推廣「新媒體行銷管理師」證照考試培訓及就業媒合資源，協助青年培養符合市場需求的新媒體與數位應用能力，促進從技能養成到職場接軌的順利銜接。

▲青年局長林楷軒（中）參訪大港實習企業合作夥伴舊振南，並與總經理李立元（左一）、實習生張競文（左三）及劉文怡（左二）合影，展現產官攜手培育職場人才的成果。

林楷軒進一步指出，相關作為亦呼應市長陳其邁推動的「大青年計畫」，由青年局統籌跨局處資源整合宣傳平台，涵蓋 TPASS 交通優惠、生育補助、廣佈運動中心、擴大租屋補貼、創就業資源及演唱會經濟等多元配套，全方位強化青年在高雄穩定發展的政策支撐，形塑最適合青年打拚的宜居城市。

針對立法院甫三讀通過《青年基本法》，正式確立我國青年政策的制度基礎。青年局表示，高市府對青年政策已長遠布局，該法的通過確立「青年主流化」的推動原則，象徵青年事務邁入法制化、常設化與跨域治理的新階段。這對已具備完善執行體制的高雄而言，不僅是法源上的強力支撐，更是市府持續落實青年權益保障、打造青年友善城市的關鍵契機。

青年局強調，未來將持續因應就業市場變化，規劃更多元的職場體驗與專業培訓措施，並強化與中央及市府各局處的橫向合作，共同打造青年與在地產業深度連結的就業支持網絡。相關青年就業資訊可至「高雄市政府青年局」官方網站查詢，或追蹤 Facebook、Instagram 及 LINE@（@youth.kcg）官方帳號，掌握最新消息。（圖╱高市府青年局提供）