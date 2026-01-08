青年實習生進駐「T恤手造館」 探索紡織文化新樣貌

為協助青年提早接軌職場、厚植產業實務力，高市府青年局持續推動「大港青年實習媒合計畫」（大實習計畫），串聯在地優質企業提供多元實習場域；青年局長林楷軒近日率隊走訪威齊織品科技有限公司「T恤手造館」，實地關心青年實習現況，同時透過導覽與印花實作體驗，深入了解成衣產業如何從傳產轉型創新，並將永續思維融入職涯探索，強化青年對產業趨勢的全面視野。(見圖)

青年局今(八)日說明，這次參訪行程中，青年局團隊實地訪視威齊織品的實習規劃與工作內容，並與參加大實習計畫、畢業於臺南應用科技大學時尚設計系的郭姓實習生交流。郭同學分享，在實習過程中，除了接觸理貨與商品管理等基礎實務，更深刻學習到如何將設計專業轉化為大眾語言，向不同年齡層的遊客傳達紡織文化，落實「學用合一」。她說，實習讓她學會如何從倉儲協調到流程管理，全方位體驗成衣產業的實戰節奏。

青年局林楷軒局長表示，大實習計畫的核心價值是讓青年走出校園、走進真實的產業第一線，透過參與企業日常營運，讓青年逐步累積專業力與職場適應力；這次的訪視，特別看到青年在實習中不僅累積了專業技能，更學會從ESG(環境、社會、公司治理)的角度思考產業未來。青年局將持續媒合在地指標企業，建立完善的實習機制，不僅協助青年精確導航職涯方向，也為企業精準對接潛力人才，創造雙贏的產業銜接動能。

威齊織品總經理李紫菱則分享企業深耕紡織業的轉型歷程，強調實習內容結合了循環經濟與環境教育，讓學生在手作課程中理解產業鏈運作；威齊織品近年更將永續概念帶入校園，利用寶特瓶回收製成的環保紗，帶領學子親手設計製作班服，落實ESG惜福精神。

值得一提的是，身為綠色生產推手的李紫菱總經理榮獲第十屆國家環境教育獎高雄市初審個人組特優，將代表高雄市角逐全國決選；李總經理指出，面對全球淨零趨勢，企業除從原料與製程改善，更應導入碳管理與產品生命週期盤點，作為減碳依據；她期盼以自身行動，帶動產業上下游供應鏈共同投入節能行列。

青年局強調，一一四年度「大港青年實習媒合計畫」共吸引二百三十二家企業參與，開發超過二千三百個優質職缺，已成功媒合逾千名青年；隨著寒假將至，青年局熱烈邀請設籍高雄或在高雄就學、十五歲至二十九歲的青年朋友，把握機會至「大港青年實習站」投遞履歷，為未來的職涯戰力加碼。

相關疑問歡迎加入官方LINE（@772gramp）或電洽諮詢專線○七-三三二一○六八分機五一、五二。