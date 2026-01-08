青年實習走進紡織現場 高市青年局攜手T恤手造館串聯永續職涯視野

為協助青年提早接軌職場、深化產業實務經驗，高雄市政府青年局持續推動「大港青年實習媒合計畫」，結合在地優質企業打造多元實習場域。青年局長林楷軒日前率隊走訪威齊織品科技有限公司「T恤手造館」，實地關心青年實習狀況，並透過導覽與印花實作，深入了解成衣產業如何從傳統製造轉型創新，將永續思維融入產業發展與職涯探索。

↑圖說：「威齊織品」總經理李紫菱（左）向青年局長林楷軒（右）介紹台灣成衣產業的轉型歷程與永續發展實踐。（圖片來源：高雄市青年局提供）

廣告 廣告

林楷軒表示，大實習計畫的核心精神，在於引導青年走出校園、走進產業第一線，透過參與企業日常運作，逐步累積專業能力與職場適應力。此次訪視過程中，看到青年不僅精進專業技能，也開始從ESG（環境、社會、公司治理）的角度思考產業未來走向。青年局將持續媒合具代表性的在地企業，建立完善的實習機制，協助青年更精準定位職涯方向，同時為企業培育與銜接潛力新血，創造雙贏。

↑圖說：青年局長林楷軒（左一）與參與「大港青年實習媒合計畫」的郭姓實習生（右一）互動交流，了解實習期間的學習內容與心得。（圖片來源：高雄市青年局提供）

參訪行程中，青年局團隊實地了解威齊織品的實習規劃與工作內容，並與參與大實習計畫、畢業於臺南應用科技大學時尚設計系的郭姓實習生交流。郭同學分享，實習期間除接觸理貨、商品管理等基礎實務，更學習如何將設計專業轉化為大眾易懂的語言，向不同年齡層的遊客介紹紡織文化，真正落實學用合一。她表示，從倉儲協調到流程管理的實戰經驗，讓她全方位體驗成衣產業的工作節奏。

↑圖說：郭姓實習生表示在威齊織品的實習過程中，除接觸理貨與商品管理外，更深刻學習到如何將設計專業轉化為大眾語言。（圖片來源：高雄市青年局提供）

威齊織品總經理李紫菱則分享企業深耕紡織產業的轉型歷程，指出實習內容結合循環經濟與環境教育，讓學生在手作課程中理解完整產業鏈運作。近年來，企業也將永續理念帶入校園，運用寶特瓶回收製成的環保紗，帶領學生親手設計與製作班服，將ESG惜福精神具體落實於教學與實務中。

↑圖說：參與「大港青年實習媒合計畫」的郭姓實習生（右二），引導青年局團隊示範手作T-shirt流程。（圖片來源：高雄市青年局提供）

值得一提的是，長期推動綠色生產的李紫菱，榮獲第10屆國家環境教育獎高雄市初審個人組特優，並將代表高雄市角逐全國決選。她指出，面對全球淨零趨勢，企業除在原料與製程上持續改善，更應導入碳管理與產品生命週期盤點，作為減碳依據，並期盼以自身行動帶動產業上下游共同投入節能減碳行列。

青年局指出，114年度「大港青年實習媒合計畫」共吸引232家企業參與，開發超過2,300個優質實習職缺，成功媒合逾千名青年。隨著寒假將至，青年局邀請設籍高雄或在高雄就學、15至29歲的青年，把握機會至「大港青年實習站」投遞履歷，為未來職涯累積實戰能量。

更多品觀點報導

高雄大樹污水處理廠維護績效亮眼 榮獲第25屆金質獎公共設施維護優等

政見會加分效應發酵 邱議瑩封關民調穩居領先

