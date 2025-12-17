青年就業旗艦計畫助攻職涯轉型 海外學子投身綠色產業

勞動部推動青年就業旗艦計畫，協助青年先僱後訓，留學返國的詹鈞婷透過計畫加入亞福儲能，在導師培訓下成長為優秀的永續規劃專員。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

勞動部高屏澎東分署積極推動青年就業旗艦計畫，透過先僱後訓模式，協助青年順利銜接職場，並鼓勵企業培育產業所需人才，達到青年就業與企業發展雙贏的目標。該計畫成效逐步展現，成功協助多名青年在職場站穩腳步，於產業中發光發熱。

曾於海外留學的青年詹鈞婷，返國後即透過青年就業旗艦計畫進入綠色產業，並在職場導師的專業指導下，逐步成長為表現亮眼的永續規劃專員。鈞婷表示，留學期間受到國外永續發展風潮影響，對環保與永續議題產生高度關注，主修經營管理的她，始終思考如何將永續理念融入企業營運模式，並立志以此作為職涯發展方向。

回國後，鈞婷透過網路搜尋相關職缺，發現亞福儲能公司運用勞動部青年就業旗艦計畫招募青年人才，並提供永續規劃專員職務，工作內容與其職涯理念高度契合，遂積極應徵並順利錄取。初入職場時，她即投入碳權相關專案與報告書撰寫工作，雖具備基礎學理背景，但實務上須面對法規解析、計算模型、專案策略規劃及跨部門溝通等挑戰，讓她一度感到壓力不小。

在青年就業旗艦計畫的支持下，鈞婷接受系統化、循序漸進的在職訓練，並由職場導師一對一指導，從了解公司文化與願景開始，逐步熟悉產品技術、產業分析方法及專業報告撰寫技巧，讓她得以穩健累積專業實力，逐步克服職場挑戰。

入職一年多來，鈞婷憑藉認真態度與專業成長，深獲公司與主管肯定，尤其在專案管理與跨部門溝通協調方面表現出色，薪資亦隨之調升。公司未來更規劃讓她接觸更多元專案，並期待她將自身經驗傳承，從學員角色逐步晉升為職場導師，培育更多後進人才。

亞福儲能公司表示，青年就業旗艦計畫不僅有效協助企業培育優秀人才，也可降低企業訓練成本，透過職場導師制度，能為新進人員提供專屬且適性的培訓與引導，加速青年適應職場環境，提升工作能力與向心力，進一步落實企業永續經營與人才培育的長期目標。

高分署分署長郭耿華指出，青年就業旗艦計畫以先僱後訓為核心，結合資深指導人員的實務經驗，協助青年快速融入職場、精進專業技能。114年高屏澎東轄區已培訓約1400名青年，歡迎職場新鮮人及轉職青年踴躍參加，可至「青年職訓資源網」搜尋有興趣的職缺參與計畫（https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/Search/Index/5）。

此外，郭分署長也鼓勵企業提供優質職缺，凡雇主於訓練期間給薪達新臺幣3萬4,000元以上，最高可申請5萬4,000元工作崗位訓練費補助，相關資訊可洽詢高分署。