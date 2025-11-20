「青年就業旗艦計畫」讓新鮮人從菜鳥變戰將

初入職場，不少青年卡在「會理論、不會實作」的尷尬期。勞動力發展署中彰投分署推動「青年就業旗艦計畫」，透過企業實作訓練與導師帶領，幫助青年跳脫初入職場的焦慮與不安，跨越學用落差，在真實工作環境中累積實戰經驗，讓青年「有方向、有導師、有未來」。今年截至10月，共有649家企業參與、核定5,103個職缺，打造青年從學校到職場的就業航道，近三年成功協助近6,000名青年搶下入職門票，從「新鮮人」變「實力派」。（如圖）

廣告 廣告

來自化妝品科學系的碩士畢業生小妤，眼見同儕紛紛進入職場而心生焦慮。她偶然得知國光生物科技公司參與青年就業旗艦計畫釋出職缺，雖然自己科系背景與疫苗研發領域不盡相同，但仍嘗試投遞履歷。面試時，主管表示品管部門多元分工，從化學分析到生物檢驗皆有空間，更強調有職場導師帶領，讓小妤勇敢跨出第一步。參訓後，她每天面對不同實驗與職務挑戰，從樣品採集到數據分析，起初手忙腳亂，但導師與同事的即時指導，助她逐步拆解難題。短短數月，小妤已能獨立完成多數任務，如今已擔任生化檢驗部工程師，為公司注入新血。

國光生技人資主管表示，該計畫協助企業找到適配人才，青年若能在訓練期用心學習，訓後能直接上線，不僅可縮短新人磨合期，也提高企業人才留用的可能是項雙贏投資。

中彰投分署指出，「青年就業旗艦計畫」以工作崗位訓練為主軸，結合就業與培訓機制，由企業先僱後訓，企業每訓練1位青年最高可獲得5萬4千元補助。該計畫不僅提供職場技能培訓，也強化青年的職業適應力與團隊合作精神。透過職場導師及時指導，讓青年能在短時間內累積實務經驗，提升就業品質及職涯穩定度。