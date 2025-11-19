「青年就業有支援 職涯發展更無限」台東就業中心助畢業青年前進職場

▲在台東就業中心就服員協助下，小銘成功申請「支援青年就業計畫」，並透過專業諮詢與履歷指導，逐步釐清興趣與職涯方向。

【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部為協助初入職場的青年面對國際情勢與就業市場不確定性，推動「支援青年就業計畫」，剛畢業的小銘(化名)在台東就業中心就業服務員的鼓勵與協助下，申請參加「支援青年就業計畫」，透過就業輔導與職涯探索，順利找到工作，並領取勞動部提供的尋職津貼與就業獎勵，支持他邁向穩定就業與自立生活的目標。

▲勞動部推出「支援青年就業計畫」。凡15至29歲本國籍青年，未在學且未就業連續達60日以上者，可申請尋職津貼及就業獎勵，最高可領新臺幣48,000元。該計畫提供就業輔導與協助，並給予津貼與獎勵，全力支援青年就業、提升職場適應力。

21歲的小銘今年從二專畢業後，因肩負家中經濟責任急需就業，在國際情勢的影響下，就業市場充滿不確定性，多次自行投遞履歷皆沒有結果，受挫的小銘來到台東就業中心，希望透過諮詢以及獲得就業相關資訊順利找到工作，經就服員諮詢後瞭解，小銘面試容易緊張、口語不順，且求職方向不明確，履歷撰寫及溝通能力須再提升，就服員協助他申請勞動部「支援青年就業計畫」，並陪同他練習面試技巧及強化求職準備，在共同努力不懈下，順利得到一份正職工作。

參加計畫後，小銘已領取勞動部提供的尋職津貼6千元，在順利就業後也成功請領就業獎勵金，他開心的說：「還好當時有來到台東就業中心找工作，很感謝就服員詳細的分析評估，讓我可以順利進入職場並做自己喜歡且適合的工作。」小銘也把自己的經驗，分享給身邊的朋友，除了就業機會外，還可以運用職業測評來更瞭解自己，進而幫助自已找到合適的工作。

勞動部台東就業中心吳玉敏主任指出，為協助青年強化求職準備並鼓勵穩定就業，勞動部推出「支援青年就業計畫」，凡15至29歲本國籍青年，未在學且未就業連續達60日以上者，可申請尋職津貼及就業獎勵，補助分為兩大項：尋職津貼最高1萬8,000元，分3階段發放，鼓勵青年積極求職；就業獎勵金最高3萬元，針對找到工作後的穩定就業提供支持，總計最高可領4.8萬元。該計畫提供就業輔導與協助，並給予津貼與獎勵，全力支援青年就業、提升職場適應力，如民眾有想要了解諮詢服務及各項就業措施，歡迎撥打089-357126勞動部台東就業中心洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）