青年就業獎勵金再加碼5千元

▲臺中有二十七個就業服務據點提供青年一站式就業服務。

面對國際情勢影響下就業市場的不確定性，台中市政府強化青年就業支持力道，「青年就業獎勵金」自即日起加碼五千元，青年穩定就業最高可領四萬三千元，盼協助青年減輕初入職場的經濟壓力，更順利站穩就業第一步。

勞工局長林淑媛表示，多數青年在入職前三個月最為辛苦，常面臨租金、交通與學貸等負擔，因此市府選擇在最需要的時刻給予實質支持。今年度「獎勵青年就業計畫」已協助超過五百名青年成功就業，透過分階段發放獎勵金及就服員持續追蹤，不僅提升青年在地留任率，也協助企業補實人力、注入新活力。

勞工局指出，本計畫適用對象為設籍台中市、二十九歲以下的失業青年，只要經市府就業服務站推介就業，連續就業滿一個月、三個月、六個月，即可依序申請五千元、八千元及一萬二千元獎勵金。若青年為低收入戶、中低收入戶或有學貸負擔，仍可額外申請弱勢加碼獎勵。

此外，自一一四年九月一日起至「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」施行期間，凡符合資格並經推介就業者，連續就業滿一個月、三個月、六個月，將再分別加碼一千元、一千元及三千元，大幅提升青年穩定就業誘因。

為鼓勵青年在職進修增強競爭力，勞工局於今年更新增「職能提升獎勵金」。青年自推介就業加保日起一年內，只要完成政府機關或認可訓練機構所辦理之短期職訓、在職訓練，或台中市勞工大學、勞動力發展署平台之課程達十五小時以上，即可依時數申請最高八千元獎勵金。

台中市就業服務處提醒，目前全市二十七處就業服務據點均可提供青年一站式就業服務，歡迎洽詢各就業服務站（https://gov.tw/QkA），或至青年專區（https://gov.tw/C72）了解更多資訊，也可撥打04-22289111轉36100洽詢。