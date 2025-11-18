青年就業獲支持 台東就業中心助畢業青年穩健踏入職場

在就業服務員輔導下，不僅協助青年踏上職場，並可申領尋職津貼與就業獎勵。（台東就業服務站提供）

記者鄭錦晴／台東報導

勞動部推動的「支援青年就業計畫」為青年求職提供助力。台東一名二十一歲剛從二專畢業的小銘（化名），因家庭經濟因素急需投入職場，卻屢屢碰壁；最終在就業服務員的陪伴與輔導下找到工作，並成功申領尋職津貼與就業獎勵，順利踏上職場。

小銘說，雖然學歷剛畢業不久，但因面試時緊張、表達不順，加上求職方向不明，投遞履歷時常失利。在就服員深入了解狀況後，透過面試技巧練習、履歷優化、職涯探索等課程，讓他更清楚自己適合的工作與方向。經過多次準備與調整，終於成功錄取正職職缺。

參與計畫後，小銘已領取六千元尋職津貼，並在穩定就業後成功申領就業獎勵金。他開心分享「很慶幸當初選擇到台東就業中心尋求協助，不僅找到適合自己的工作，也透過職涯探索更認識自己。」也希望更多青年能善用政府資源，加速求職進程。

台東就業中心主任吳玉敏表示，「支援青年就業計畫」旨在協助十五至二十九歲未在學、未就業達六十日以上的本國籍青年提升求職能力、順利進入職場。計畫提供最高一萬八千元的尋職津貼，分三階段發放，鼓勵青年積極投入求職流程；另提供最高三萬元的就業獎勵金，協助青年在獲得工作後維持穩定就業，整體補助最高可達四萬八千元。