青年局助攻在地新創 高雄AI團隊征戰美國CES

超智諮詢獲選為經濟部「台灣新創紐約落地加速計畫」15家代表團隊之一。（後排左4為創辦人陳弘益博士）。（高雄市政府青年局提供）



在高雄市政府與國科會（TTA）資源挹注下，高雄AI新創「超智諮詢有限公司（Meta Intelligence）」成功前進2026年美國消費性電子展（CES），於全球指標性科技盛會展示自主研發的AI應用成果。





高市府青年局表示，CES被視為全球科技產業的風向球，匯聚AI、智慧家庭、機器人等前瞻技術，能登上該舞台，代表新創團隊具備國際競爭力。青年局長林楷軒指出，推動AI與數位科技應用是高雄邁向智慧城市的重要關鍵，市府持續整合中央與地方資源，協助具潛力的新創團隊走向國際。2026年CES以「AI Forward」為主題，象徵AI從雲端走向實體應用的關鍵時刻，超智諮詢參展不僅緊扣全球趨勢，也讓世界看見高雄在AI應用上的深厚能量。

廣告 廣告





今（2026）年CES於1月6日至9日在美國拉斯維加斯登場，吸引逾4,500家廠商、約13萬名專業人士參與，展出規模達260萬平方英呎，聚焦AI硬體與PC、智慧機器人、自主移動、智慧居家以及數位健康與永續科技等領域。展會期間，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等國際大廠紛紛揭示實體AI最新應用，顯示AI已成為產業服務與硬體發展的重要基礎。





超智諮詢成立於2022年，是高雄在地的AI模型訓練與應用新創。公司主打客製化AI解決方案，應用涵蓋AI時尚、AI運動科技、AI法律助手、AI自動控制及AI外語學習等領域，合作對象包含聚陽實業、勞動部勞動力發展署及香港電信龍頭PCCW電訊盈科。

創辦人陳弘益博士畢業於日本名古屋大學，曾任教於英國劍橋大學及中國浙江大學，長期投入AI研究與跨域應用。陳弘益說，看好高雄軟體園區的產業聚落發展，選擇返鄉創業，致力打造具國際競爭力的AI應用平台。AI產業競爭講求速度與落地應用，透過CES等國際展會，能快速對接市場與合作夥伴，為全球布局鋪路。





青年局補充，今年度青創參展補助已公告受理，補助項目涵蓋報名、交通及住宿費，最高可達9萬元，鼓勵有意拓展國際市場的青創團隊踴躍申請，持續為高雄新創注入邁向世界的動能。

（熱門點閱：台灣彩券歷年最高總獎金逾 399 億元！吉祥物「哈啾咪」聯名刮刮樂新上市 15 款刮刮樂等你試手氣）

更多上報報導

除舊佈新從睡眠開始 青年局助攻岡山青創「春之漾」打造好眠新年

223萬獎金搶人才！高雄永續青創賽啟動 新創卡位首場說明會登場

高市青年局攜手日月光徵件 總獎金223萬、企業組首獎100萬