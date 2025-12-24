青年局挺青年圓夢 青創品牌「根瑜伽」打造城市療癒角落

▲青年局長林楷軒（右）日前訪視位於楠梓區的青創店家「根瑜伽工作室」，並與負責人蔡雯軒（左）交流品牌創立理念與經營歷程。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府青年局持續扶植青年投入運動健康產業，協助打造多元且友善的創業環境。位於楠梓區的青創店家「根瑜伽工作室」，以小班制教學與陪伴式引導為核心理念，提供兼顧身體練習與心靈調節的練習空間，在城市節奏中陪伴學員找回穩定與平衡。

▲ 青年局長林楷軒（右）訪視「根瑜伽工作室」教學空間，了解青年創業者透過一般型青創補助投入運動健康產業的實際成果。

青年局長林楷軒日前訪視位於楠梓區的「根瑜伽工作室」，在負責人蔡雯軒的引導下，實作專門針對不同身心需求所規劃的瑜伽課程，以了解品牌經營理念與課程特色。林楷軒表示，青年局透過一般型青創補助，支持青年創業者投入各產業發展，運動健康相關領域亦是近年重要扶植方向之一，包含健身房、瑜伽教室等多元型態，顯示青年創業逐步朝向健康生活與專業服務目標發展。

▲「根瑜伽工作室」負責人蔡雯軒(左) 以陪伴式教學為核心，引導學員順應身體當下狀態進行練習，強調尊重個人節奏與平衡感受。

蔡雯軒分享，因熱愛瑜伽，遂投入相關學習並取得教學資格，早期透過不定點客座教學方式累積經驗。去年初因腳踝受傷暫停教學，在靜養期間反而得以重新梳理未來方向，最終決定創立工作室，將長期累積的教學理念，落實於屬於自己的教學空間中。

「根瑜伽」之名象徵扎根與穩定，呼應從四處授課進而創立工作室的重要里程碑，也寓意瑜伽練習中強調平衡與專注的核心精神。蔡雯軒表示，瑜伽不僅是體位法的練習，更是一種回到基礎、與自己連結的過程，希望透過空間與課程設計，陪伴學員在日常生活中建立穩定而長久的練習。

▲青年局長林楷軒(前) 實作基礎哈達瑜伽，透過呼吸與動作協調，感受身體放鬆與心靈安定。

在教學模式上，工作室堅持小班制，讓每位學員在課堂中都能被看見、被照顧。課程強調順應身體當下狀態進行練習，不以動作完成度作為唯一目標，而是鼓勵學員依自身條件調整節奏，安心探索屬於自己的平衡方式，主要學員以鄰近社區居民為主，年齡層橫跨不同世代。

除常態瑜伽課程外，「根瑜伽工作室」亦不定期與相關領域師資合作，推出頌缽音療、核心呼吸工作坊、筋膜球放鬆及泰式按摩等課程，讓學員從不同面向認識身體、深化自我覺察。明年初也將規劃辦理泰式傳統按摩入門工作坊，拓展身心調理與運動修復的多元學習面向。

▲「根瑜伽工作室」整體空間氛圍溫馨靜謐，透過小班制教學營造安心練習場域，陪伴學員安放身心日常。

談及創業歷程，蔡雯軒表示，瑜伽並無性別限制，不論男女皆可透過練習追求身心平衡，期盼打破既有框架，讓更多人安心走進教室。她也感謝青年局提供一般型青創補助，這份支持實質且具關鍵助益，不僅協助分擔營運初期壓力，也讓工作室得以更專注於教學品質與課程規劃。未來將持續深化課程內容，陪伴更多學員在安定的練習中累積力量。

青年局指出，將持續支持青年創業者在地深耕，促進健康產業與城市生活形成良性循環，並整合相關資源，陪伴青創業者穩健經營、長期發展。「根瑜伽工作室」開設多元瑜伽課程，相關資訊可搜尋FB粉專(https://reurl.cc/rKK0A4)或LINE官方帳號(@grounding_yoga)洽詢。（圖╱高市府青年局提供）