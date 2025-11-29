「青年居久屋」在松菸 青年署邀您共飲地方風土

教育部青年發展署主辦「114年青年社區參與行動2.0 Changemaker 暨青聚點計畫成果展」於 11月29日至30日在臺北松山文創園區2、3號倉庫盛大舉行。今年以「青年居久屋」為主題，集結超過百組青年行動團隊，以「釀酒」意象比喻青年在地方的實踐旅程—從初踏土地的青澀初釀，到深耕多年的厚實陳釀，每一款「行動酒款」都是青年以時間、耐性與創意釀成的地方風土故事。

本次成果展一次呈現 41組青聚點、50組青年行動團隊、30組 Dream Idea 績優點子，展區以「山野徑」、「川海巷」、「共學路」、「舞樂街」四大主題街區呈現。內容涵蓋田野調查、文史採編、環境與生態、藝術展演、新住民及跨世代議題，帶領觀眾如同走進一間風味獨具的地方居酒屋，透過故事、行動與互動，看見青年與地方彼此連結、相互成長的樣貌。

活動兩日規劃9場如刻板印排灣族圖騰明信片、藺草編織小鹿等療癒又有趣的行動體驗、還有2場青聚點沙龍，安排青聚點代表分別分享在地最真實面對天然災害、社區韌性的辛苦談與如何讓海洋與餐桌串起地方的滋味，以及2場活潑的歌舞表演節目，邀請現場大小朋友共同唱跳。民眾可透過多元形式親身感受青年如何以創新行動推動地方共好。現場亦設置集點互動任務，可兌換限量青年團隊特色禮品，並提供交流區與親子互動區，邀請各年齡層的民眾共同參與。

教育部青年發展署表示，「Changemaker 暨青聚點計畫」鼓勵青年走入地方、連結社區，以跨域合作與創新行動回應地方需求。期待透過成果展，讓更多民眾看見青年在各地持續發酵的力量，並攜手推動青年與社區共創永續發展。活動資訊可至ACCUPASS 活動通（https://www.accupass.com/go/changemaker114）或教育部青年發展署官網（https://www.yda.gov.tw）查詢。

(撰文、攝影：教育部)