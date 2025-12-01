「青年居久屋」百組地方團隊齊聚展現行動力 25團隊獲獎

野牡丹 qaculju榮獲114年Changemaker組金獎

教育部青年發展署舉辦「青年居久屋」成果展，匯聚全臺超過百組青年團隊設攤展出。現場以「山野徑」、「川海巷」、「共學路」及「舞樂街」四大主題路徑串聯不同領域青年的在地行動。民眾透過互動展覽認識青年深耕地方的成果與故事，並舉辦成果競賽頒獎，鼓勵青年持續以行動展現對土地的熱情。115年「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」預計於明年1至3月開放徵件。歡迎青年朋友持續關注青年署官網及青年社區參與行動網站，並追蹤青年署臉書粉絲專頁以掌握最新資訊。

青年署表示，今年Changemaker計畫共吸引全國139組團隊參與提案，經3階段評選後選出50組團隊入選，最終由25組團隊脫穎而出獲得獎項，Changemaker組獲得金獎的團隊分別為「Sepayuan∞more青年小組」、「洋洋墨水工作室」、「野牡丹 qaculju」。「Sepayuan∞more青年小組」以「行．灣式生活」計畫讓排灣部落成為共學教室；「洋洋墨水工作室」以「離島之聲-自媒體產出培力計畫2.0」計畫探尋澎湖木蝦文化的知識與記憶；「野牡丹 qaculju」以「部落交會・世界相連：安藤 × 高士」計畫牽起青年與部落的連結。Actor組獲得金獎的團隊分別為「苑裡孩子王」、「南澳漫步地景製圖小隊」、「暖行者」。其中「苑裡孩子王」以「孩在玩」計畫實踐孩童的遊戲場與公共空間；「南澳漫步地景製圖小隊」以「南澳地景故事地圖。共創共走」計畫採集地景裡人與土地的故事；「暖行者」團隊以「暖暖源遠_暖步圖」計畫規劃步道完善長者健康體驗。另選出9組銀獎、10組銅獎，每組團隊可獲得10至20萬元不等獎金。

青年署指出，今年亦持續與「信義房屋－全民社造行動計畫」合作，由信義房屋加碼提供60萬元作為青年在地行動金。最終共有6組團隊獲獎，每組可獲新臺幣10萬元。透過公私部門共同推動，為臺灣社區永續發展注入更多實質動能。