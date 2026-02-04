青年戰隊集合！李明璇與何元楷市場發春聯

▲新北市汐止萬里金山市議員參選人何元楷今（4）日上午前往汐止中正市場發送新春春聯。（圖／何元楷辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 新北市汐止萬里金山市議員參選人何元楷今（4）日上午前往汐止中正市場發送新春春聯，並邀請到國民黨前發言人李明璇一同走入市場與民眾拜早年，現場發送台北市長蔣萬安的春聯，以及何元楷與立委羅智強聯名春聯，祝賀民眾新的一年平安順心、好運連連。現場也不少民眾直呼他們是：「俊男美女參選人」。

何元楷表示，之所以邀請李明璇來到汐止，是希望青年世代能夠彼此交流，一起為公共事務努力；同時，李明璇目前也投入台北市議員選舉，雙方在理念上相近，透過實際走入市場、貼近民眾，彼此學習地方經營的經驗，也期許在各自的選區都能獲得市民的肯定與支持，發揮1+1大於2，彼此能旗開得勝。

何元楷說，中正市場是汐止最具代表性的傳統市場之一，每天都承載著許多家庭的日常生活，希望透過發送春聯，向長期在地方打拚的攤商與居民表達感謝，也把新年的祝福親自送到大家手中。

現場民眾得知何元楷曾是蔣萬安市府幕僚，便向何元楷表示支持，並主動索取蔣萬安的春聯，以及何元楷與羅智強的聯名春聯，上百份的春聯約莫半小時就發完。不只如此，也有商家拿到春聯後馬上貼上。春聯發放過程中，許多民眾找何元楷及李明璇合照留念，現場氣氛相當熱絡。

李明璇則表示，很開心能陪同好戰友何元楷走進汐止的市場，感受到濃厚的人情味，也期許彼此能越來越好，一起當上議員，為民服務。

最後，何元楷也特別向攤商與民眾拜年，並祝福大家「新春平安、馬年大吉」，並承諾會持續站在第一線，傾聽地方聲音，讓政策真正貼近市民需求。

