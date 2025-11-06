青年推桌遊漫畫地景走讀 喚糖業歷史促社區共好

（中央社記者許秩維台北6日電）青年團隊透過社區參與行動計畫，以「蔗農事件」、糖業文化為主軸，藉由地景走讀、漫畫轉譯、創作桌遊等多元形式喚起歷史記憶，希望轉化成為推動社區共好的能量。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年走入地方、關懷社區，青年署推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，陪伴青年以行動回應地方議題，今年共獎勵50組行動團隊，來自彰化與高雄的青年團隊以創意手法喚起歷史記憶，讓過去的故事再次被看見。

來自彰化縣二林鎮的「蔗青文化工作室」 由二林高中校友組成，團隊以1925年發生於二林的「蔗農事件」為主軸，透過田野調查、Podcast「蔗ê代誌」、歷史地景走讀、台灣民報漫畫轉譯、教案設計等多元形式，讓地方歷史再次被閱讀與傳承。

「吾所視事」團隊則從糖業文化切入，以高雄橋頭「興糖村」為行動基地，探索百年製糖聚落的生活樣貌，透過田野調查訪問居民，蒐集聲音與影像素材、創作桌遊，以遊戲、教育方式傳遞地方記憶，並辦理「興糖村的日與夜」地方展覽，結合藝術與互動體驗，展現興糖村今昔交織的文化風景。

青年署提到，114年青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫成果展將於11月29日至30日在台北松山文創園區2、3號倉庫登場，今年以「青年居久屋」為主題，匯聚超過百組團隊，展現青年以行動回應社會議題的成果，邀請民眾一同關注。（編輯：管中維）1141106