青年提早佈局職場 北市就服處攜手26家企業釋出1220職缺
〔記者孫唯容／台北報導〕提早佈局職場，台北市就業服務處將在11月28日下午1點至4點，於西門町西本願寺旁的樹心會館(萬華區中華路一段174-2號)舉辦「WIN WIN聯合徵才活動」，本次徵才共邀集26家國際星級旅宿、大型餐飲與零售企業，共釋出 1220個工作機會，提供寒假打工、長短期兼職及正職職缺。
北市勞動局以AI教父黃仁勳的生命經驗舉例，他曾言「第一份工作從餐廳開始，學會謙卑、努力與善待他人。」因此本次活動主打旅宿與餐飲業，這些職場環境不僅入門門檻低、訓練完整，更能快速累積與人互動的經驗，培養溝通能力、團隊合作、時間管理與抗壓力等，同時，業者也能運用短期人力支援尾牙、春酒等旺季需求，達成企業與青年「WIN WIN」的雙贏局面，寒假期間打工的朋友，不僅可貼補生活開銷，還有機會在春節期間賺取雙倍薪資。
勞動局說明，工作機會包含點心房、房務、餐飲外場、內場廚助、洗碗員 等工讀職缺，參與企業包含，寒舍餐飲(台北喜來登、艾美)、豪景、阿爾法(雞湯大叔)、米塔集團等。此外，也有長期兼職與彈性工時選項，如晶華、萬豪、W飯店(徵救生員)、六福萬怡、台北遠東香格里拉、君品(外語櫃檯接待員)、士林萬麗、北投老爺、福容、金色三麥、摩斯漢堡、COMEBUY、順億鮪魚專賣店、樂天皇朝等。
活動現場同時開放多項正職徵才，包括餐飲店經理、中西餐廚師、餐飲領班、房務員、工程機電技術員、職安衛管理師、行銷人員等。其中，福容大飯店西餐主廚起薪6萬元，君品酒店宴會中廚薪資55000至57000元，北投老爺副主廚5萬元起薪，另享早班津貼及各項獎金制度。
