即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（29）日下午出席「2025總統與青年論壇」，與來自全國超過200位高中生齊聚一堂，第一線傾聽學生心聲。今年論壇以四大主題「青年培力健康校園」、「民主韌性台灣感性」、「圓夢向前接軌國際」、「AI賦能綠色永續」貫穿，現場多組高中生就不同主題提出專題簡報。賴總統在聆聽完崇光高中「從智慧城市邁向永續安全國土」簡報後給予熱烈肯定，並承諾將會納入政策參考。





青年論壇第5組的崇光高中同學，則以「從智慧城市邁向永續安全國土」為題，聚焦智慧治理、資安韌性與永續發展的整合思維。

學生指出，智慧城市的三大支柱如維護數位資料主權、強化數位基礎安全、建立韌性智慧治理，但在推動過程中，可能面臨資安風險、能源消耗與永續目標衝突、跨部門協作困難以及公民信任危機等挑戰。

為此，團隊提出七大推動方案，希望透過完整架構協助城市治理邁向更高層次的安全與永續，主張整合AI與IoT技術，優化資源配置與公共服務，同時推動低碳與循環經濟，並以智慧電網、綠色金融與AI防禦等做法提升永續與資安的協同效益。

學生團隊強調，台灣在技術、環境、經濟與治理等面向皆面臨挑戰，但也能借鏡全球案例，以智慧治理結合能源轉型，強化國土安全，期望透過具體策略，打造兼具宜居、安全與永續的未來城市願景。

對此，賴清德肯定該題目極具高度，也與國家推動的方向完全契合。總統表示，世界將進入全面智慧化，台灣具備半導體、資通訊、電子零組件等關鍵產業，正處於最佳位置。

賴清德說，為確保台灣在下一個世代仍保持競爭優勢，政府正全力推動「AI新十大建設」，包括AI主權語言與資料中心、超級電腦與算力中心、AI人才培育、穩定電力供應。此外，政府也鎖定三項關鍵技術作為發展重點，如量子運算、矽光子、智慧機器人，並有三大應用目標，包括打造兆元級軟體平台產業、協助一百萬家中小微型企業導入AI，以及全面推動食衣住行育樂及國防領域智慧化，邁向智慧國家。

原文出處：快新聞／青年提案高度直追國家藍圖 賴清德肯定崇光高中「允納政策參考」

