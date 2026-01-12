青年政治期待飆升2.7倍！日本成人之日調查 AKB48「同齡世代」穿振袖延續傳奇

今天是日本的「成人之日」，日本研調機構Macromill針對2026年參加成人式的500名新成人近日發布最新調查，結果顯示這群「AI原生世代」在價值觀與數位習慣上有顯著轉變，不僅對政治期待感較前一年飆升2.7倍，使用ChatGPT搜尋的比例更突破6成；與此同時，剛迎接創團20周年的女子偶像團體AKB48，也在今日於東京神田明神舉行成人禮，6名與團體「同齡」的成員身穿振袖和服亮相，並進行了象徵成年的鏡開儀式，展現引領團體邁向第21年的決心。

根據Macromill公布的第19屆定點觀測調查，針對將參加2026年成人式（2005年4月2日至2006年4月1日出生）的新成人進行分析，這群年輕人在高中三年級時見證ChatGPT問世，是在AI普及浪潮中度過學生時代的世代。調查顯示，新成人對日本政治與未來的期待感急劇上升，回答「對日本政治有所期待」的比例達56.6%，是前一年的2.7倍；認為「日本未來是光明的」比例也達45.2%，為前一年的1.6倍，理由多源於「政治體制的變化」及「對新政權的期待」。在數位服務使用上，首選搜尋服務雖仍為「Google」（87.5%），但生成式AI「ChatGPT」使用率高達62.3%，躍升為第2大搜尋工具，顯示AI工具已深度融入年輕世代生活。

調查中有趣的一點是，新成人對於年滿20歲感到開心的事情中，第一名是「可以喝酒」，比例達55.2%，創下過去10年新高。呼應此一趨勢，AKB48今日舉行的「AKB48 2026年成年禮」中，恰逢今年是馬年（午年），取日文中「馬」與「美味」的諧音，特別準備了日本酒慶祝。這是AKB48成年禮史上首次舉行「鏡開」（敲擊酒桶）儀式，並讓秋山由奈、新井彩永、工藤華純、久保姬菜乃、迫由芽實及花田藍衣等6名年滿20歲的成員現場試飲。成員們對於能與團體歷史同步成長感到自豪，全員異口同聲表示自己是「AKB48同齡世代」。

日媒報導，在AKB48的活動採訪中，成員們也談及對未來的期許。花田藍衣表示，在20周年紀念活動中與已畢業的傳奇學姐們同台，雖然被強大氣場震懾，但也因此深受激勵；工藤華純則透露，指原莉乃與柏木由紀等前輩在看過彩排後給予具體建議，讓她深感自己仍有不足，誓言將這些經驗運用在未來的活動中。代表發言的秋山由奈強調，她們是伴隨AKB48歷史出生的一代，邁入第21年的AKB48將由她們這群同齡世代帶著引領團體前進的心情，繼續努力奮鬥。

回到調查層面，除了政治與娛樂話題，新成人在現實生活議題上也展現出務實的一面。關注的新聞議題以「經濟與金融政策」的44.2%位居第一，反映物價高漲對生活的影響；資產運用方面，雖然「銀行存款」仍佔51.6%為大宗，但政府推動的「新NISA（小額投資免稅制度）」利用率達15.6%，已超越「家中存現」的12.4%。此外，有71.0%的新成人表示「想結婚」，其中77.8%表示「想要小孩」，顯示對於組建家庭的意願依然強烈。

本調查於2025年12月4日至11日透過網路進行，有效樣本數共計500人。

