青年政策法制化 《青年基本法》刻不容緩

[NOWnews今日新聞] 為落實「青年主流化」，行政院於今（2025）年5月1日通過《青年基本法》草案，希望以法律位階，保障青年參與公共事務，並建構多元的社會公共支持體系。立法院8月通過初審，目前等待朝野協商，有機會在本會期三讀通過。

一滴優協會理事長蔡其曄指出，少子化使社會結構快速往高齡化移動，長照與中高齡政策通常被優先回應，「很現實地，誰票多就更能影響政策」，青年參與因此被限縮。他強調，青年議題橫跨居住、教育、心理健康到參政，不能只以社福補助視之，更需要發展性、結構性的支持與法制化保障。

世代共好協會理事長張育萌則從治理面提醒，台灣至今沒有青年專法，各部會對「青年」年齡認定不一，導致對象、預算與政策指標無法統一，往往淪為一年一度的專案。「沒有法律定義，就難以掌握全貌與需求，更談不上長期投資。」他主張以專法建立固定會議、白皮書與考核連結預算的治理工具，定期召開「青年國是會議」、公布「青年政策白皮書」，並比照兒少體系，以中央考核22縣市作為補助依據，促使地方各局處編列青年預算與方案。

蔡其曄以「15至45歲心理健康支持方案」為例指出，政策雖良善，卻欠缺法定穩定性，易隨政府更迭與優先順序而擺盪；若納入專法，政府在檢討與規劃時就必須把青年心理健康視為重要目標。張育萌補充，文化、運動、托育等青年友善政策近年陸續推出，「好政策要可長可久」，需建立成效評估與滾動修正的制度節奏。

兩人皆認為，以18至35歲作為現階段社會共識與立法基準較為務實；至於15至18歲，可在專法中設計「準青年」或跨齡條款，提供新成人、公民素養、金融防詐、結社參與等預備支持。同時可在18至35歲範圍內分齡設計，回應不同階段的資源落差。

張育萌回顧，自2017年倡議以來，政府與民間已完成許多前置工作——成年年齡下修至18歲、公投法調整、青年心理健康與文化運動方案試行等，《青年基本法》是最後一塊拼圖。蔡其曄亦以韓國為例，指出其青年基本法由下而上推動、提升青年參與能量，台灣更應加速跟進。

