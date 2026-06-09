青年文化幣也能看表演 屯區暑夠藝優惠開跑
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府文化局主辦的「2026戲哈藝夏－屯區暑夠藝」系列活動，將於7月25日至8月1日在屯區藝文中心演藝廳盛大登場，集結相聲、漫才與舞蹈等多元表演形式，由相聲失控、漫才少爺、暴羅WALK及沃．佛朗明哥等團隊，從幽默詼諧到肢體藝術，打造兼具娛樂性與藝術性的夏日藝文盛宴。活動早鳥票8折優惠自即日起到6月30日，還有限量青年席位優惠，歡迎民眾走進劇場，感受表演藝術的豐富面貌。
文化局表示，今年活動以「屯區暑夠藝」為主題，集結不同類型的表演形式，首先登場的是由相聲新星黃逸豪領軍的相聲失控，《您別挨罵了》以經典相聲融合現代生活議題與創新段子，透過節奏緊湊的鋪陳與幽默對話，帶來層層笑點與精緻演繹。緊接著《台日搞笑で～～す》由兩大台日漫才組合，漫才少爺以及暴羅WALK首度合體，結合日式漫才與台灣在地語境，展現跨文化交流的創意火花，將透過短劇、互動遊戲，激盪出不同於傳統喜劇的舞台魅力。
壓軸節目由沃．佛朗明哥壓軸，帶來《聲．步｜Paso a Paso》舞蹈表演，為整體活動增添藝術層次，該演出以西班牙文化為靈感，融合音樂、節奏與肢體律動，由多位舞者共同呈現充滿張力與情感的舞台作品，透過「一步一腳印」的意象，引領觀眾沉浸於跨文化的藝術氛圍之中，展現舞蹈的感染力。
文化局進一步表示，為鼓勵青年樂於藝文體驗，每場演出提供限量「青年席位」優惠方案，13至22歲青年持文化幣可享5折優惠價，也提醒青年席位一定要本人攜帶有效證件驗票入場，還可兌換文宣小禮1份，希望透過活動讓學子在輕鬆有趣的氛圍中親近表演藝術，也邀請全國觀眾炎炎夏日走進屯藝觀賞令人驚艷且爆笑的魅力演出！
此外，活動期間適逢「從屯區出發的奇幻旅程－2026科技跨藝特展」展覽期間，邀請民眾走進屯區藝文中心，一起體驗充滿歡笑、讚嘆、歡樂的藝術夏日。
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