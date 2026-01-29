青年新創進駐社區藥局 AI打造24小時智慧傷口照護新模式

因應臺灣邁入超高齡社會，居家傷口照護需求日益增加，高雄市政府青年局透過政策扶植，輔導新創團隊「意恩醫研」將 AI 數位工具導入社區藥局，打造兼具即時性與可近性的智慧照護實證場域。團隊目前於連鎖藥局武廟店設置「HooLi 空中護理站」，以科技補足出院後的照護缺口，讓傷口照護突破時間與空間限制，逐步走進民眾日常生活。

↑圖說：意恩醫研負責人趙育賢（左）向青年局長林楷軒（右）解說，如何引導民眾操作「HooLi空中護理站」智慧櫃位快速配對合適的傷口照護方案。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局局長林楷軒日前率隊實地走訪藥局內的「癒來速－智慧傷口照護專區」，了解新創技術如何在第一線社區場域落實。團隊現場說明，透過妥善的空間配置與系統整合，將線上平台、醫材選配與藥師專業諮詢串聯，協助民眾依傷口狀況精準選擇合適的高階敷料，同時也有效減輕藥師在傷口諮詢上的負擔，提升服務效率與品質。

林楷軒表示，市府持續支持新創團隊進行場域驗證，讓創新技術能在實際生活場景中接受考驗。意恩醫研結合 AI 技術與藥師專業，讓民眾在熟悉的社區藥局即可獲得正確且即時的傷口照護資訊，不僅有助於落實分級照護、減少小傷口頻繁往返大醫院的壓力，也讓居家照護流程更加簡單易行，展現新創以創意回應社會需求的價值。

↑圖說：設置於知名連鎖藥局高雄武廟店的「癒來速－智慧傷口照護專區」，結合數位化標示與藥師專業諮詢，提供民眾完善的居家照護建議與敷料選購。（圖片來源：高雄市青年局提供）

意恩醫研執行長趙育賢指出，團隊成員曾親身參與長輩照護，深刻體會慢性傷口居家照顧常面臨資訊不足、敷料選擇困難等痛點，因此與具有人因工程專業的營運長鄭存閔共同開發「HooLi 空中護理站」。系統透過數位化紀錄傷口狀態，依不同情境精準媒合適合的敷料建議，縮短照護端與使用者之間的認知落差。

近年來，意恩醫研已轉型為「居家傷口智慧照護」整合服務商，成功進駐連鎖藥局體系，並在高雄武廟店打造示範專區，深化與藥師的專業合作。未來也將進一步攜手醫院與長照機構，目標於今年建構全台規模最大的傷口照護入口平台。

↑圖說：青年局長林楷軒(右)操作「HooLi空中護理站」系統，以瞭解如何透過平板精準配對符合需求的傷口敷料與照護建議。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局指出，意恩醫研曾獲競爭型青創補助，並入選2025年「永續高雄青年創業挑戰賽」前六強，展現亮眼創新能量。市府未來將持續透過「創業 O’Star」輔導服務、專業諮詢與資源引導，協助更多青創團隊穩健成長，為城市帶來具體且可持續的創新成果。

