青年景觀設計賽 游歷在目首獎

第7屆全國青年景觀競賽經過2個多月的徵件及競賽後，12日於新莊區福慧都會公園舉行頒獎典禮，東海大學景觀系的〈竹宰新莊〉獲得競圖組首獎及獎金2萬元，設計施作組由國立嘉義大學景觀學系的〈游歷在目〉拿下冠軍，抱回10萬元獎金。

新北市副市長劉和然表示，本屆比賽響應市府推動的「新莊百年風貌整合計畫」，以具有濃厚歷史文化特色的新莊廟街及周邊作為基地，共吸引96組競圖組報名參賽，為歷年最多；並考量近年物價攀升，特別提高設計施作組材料補助金10％，競賽總獎金也提升到30萬元，希望透過實際支持，讓參賽青年能更放心投入創作，也更有動力嘗試突破。

劉和然說到，參賽團隊深入街廓微空間，從新莊百年紋理出發，思考舊城空間賦能、串連社區、重塑日常生活場景，呼應市府推動老城活化的方向，作品展現歷史風貌再生、農業健康共構與未來永續願景三大核心精神，在公園綠地中創造兼具美感與實用的公共空間，為日常環境帶來新的改變。

新北市景觀處說明，以人為本的公共空間再造、文化脈絡的重建、青年創意的激發，讓今年的參賽作品成為新莊未來想像的重要火花，同時為城市治理帶來更貼近市民與土地的觀點。

頒獎典禮除了表揚青年景觀設計團隊，並同步肯定在綠美化上表現優異的社區團體。參賽的得獎作品自即日起於福慧都會公園展出至民國115年1月11日止，民眾除可前往欣賞青年設計帶來的創意能量外，「賞花快報」粉絲專頁也將推出網路票選並提供抽獎活動，邀請民眾參與。