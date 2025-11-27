青年暖流注入治安前線！粉絲響應闕枚莎議員號召 捐贈警用裝備助提升執勤安全

【警政時報 徐煜勝/台北報導】一股來自年輕世代的暖心力量，正悄悄為第一線警力注入支持。任職於綠廣興業有限公司的蔡昀倩、蔡昀儒兩姐妹，因長期關注治安議題並深受闕枚莎議員公益理念感動，日前自掏腰包購買一批「警用帽沿燈」捐贈台北市中山分局警方，盼以實際行動守護執勤員警的安全。

右起：台北市議員闕枚莎辦公室主任張冠韻、闕枚莎議員、中山分局長張耀仁、特助蔡昀倩、綠廣實業蔡遠崙董事長。（記者徐煜勝翻攝）

兩姐妹平時專注於反偷拍、防竊錄與隱私安全等相關工作，因長期與治安議題接觸，更能深刻感受警方在夜間巡邏及執法過程中的辛勞與風險。她們表示，基層警務負荷龐大，許多時候靠的就是民眾的鼓勵與社會的支持，「我們想讓警察知道，他們不是孤軍奮戰。」

廣告 廣告

此次捐贈的警用帽沿燈體積小、亮度高，可有效提升夜間巡邏與交通疏導任務的能見度，對案件處理、道路安全與臨檢部署都具有實質助益。兩姐妹強調：「力量雖然不大，但希望能跟著闕枚莎議員一樣，用行動把善意傳出去。」

綠廣興業有限公司也對員工主動投入公益表達肯定，並表示企業的價值不僅在於經濟產出，更在於培養社會責任與共善文化，鼓勵年輕人勇於成為正向影響力。

闕枚莎議員則表示，此次捐贈是「青年公益力」的最佳展現，年輕人願意投入社會服務，是推動治安與社會共好的重要力量。她期盼能透過這樣的善舉，帶動更多企業、民眾關注警察執勤安全，一起打造更加友善、安心的城市環境。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光