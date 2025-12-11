青年暢談「海外圓夢」成果 賴清德狂逛5攤位：看到國家未來希望

青年團隊前往時尚之都「米蘭」學習打版技術與時尚設計，賴清德期許有一天在台灣舉辦國際級時裝秀。 圖：翻攝自共訊

[Newtalk新聞] 政府推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，第一年共有 1463 位青年實現夢想。對此，總統賴清德今（11）日聆聽學員分享成果，並現場逛了5個攤位，一一進行交流。賴清德說，他看到了國家未來太空發展的希望，也勉勵青年有一天在台灣舉辦國際級的時裝秀，帶動台灣服裝產業，鼓勵青年勇敢追夢、發光發熱。

「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會 圖：翻攝自共訊

教育部青年發展署今上午舉行「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會，包括賴清德、教育部長鄭英耀、環境部長彭啓明、國防部副部長徐斯儉、外交部次長吳志中等人都到場。會中，首批學員分享成果，包括原民文化的自我追尋、美國頂尖消防訓練，以及丹麥永續林業的實踐等。

來自蘭嶼朗島村的鍾美雯（si Mamalit），前往加拿大湯普森河大學進行為期兩個月的交流。 圖：翻攝自共訊

來自蘭嶼朗島村的鍾美雯（si Mamalit），前往加拿大湯普森河大學進行為期兩個月的交流，感到最深刻的是認識寄宿學校的歷史創傷。在課堂與實地走訪中，他聽見耆老分享與自身文化經驗共鳴的痛楚，甚至一度因共感強烈而淚灑課堂。

台大森林所的鄭捷安前往丹麥見學，發現丹麥與台灣國產木材、工藝教育存在可對接性。他目前也致力於與配合製材廠討論丹麥製材邏輯，增加國產木材利用價值等。陽明交大前瞻半導體研究所的博士生黃郁馨，研究聚焦於新型磁性記憶體，盼讓未來的AI跑得更快、耗能更少，這次前往美國富士通研究公司實習，是為了理解國外企業在設計與邏輯上的體系，跳出既有框架。

青年彭楚芸平日是離岸風電安全管理師、下班後是救護義消，前往全球頂尖的消防聖殿，美國德州農工大學緊急服務訓練中心（TEEX），接受危害物質應變順練。 圖：翻攝自共訊

台大大氣科學研究所的林貫益前往美國田納西大學思考氣象變遷與空氣品質的結合。他在田納西大學教授傅新義的指導下，學習美國空品管制的案例，包括各式排放源管理、車載油氣回收設施(ORVR)以及模式實作與除錯技巧。最後一位分享的青年彭楚芸，平日是離岸風電安全管理師、下班後是救護義消，這次選擇前往全球頂尖的消防聖殿，美國德州農工大學緊急服務訓練中心（TEEX），接受危害物質應變順練。她也主動參加並通過美國消防認證 Pro Board 考試，認為這段旅程獲得的已經遠遠超過學習化災專業，「我們在每次挑戰自己的過程，都在重新定義自己能力的邊界。」

青年陳翰琨遠赴中東，在沙漠中與來自各國的工程師交流太空知識與衛星技術。 圖：翻攝自共訊

隨後，賴清德在致詞後一口氣逛了5個攤位，內容橫跨競逐太空、AI科技導入醫學、時裝設計、電競遊戲到淨零碳排。青年陳翰琨遠赴中東，在沙漠中與來自各國的工程師交流太空知識與衛星技術，讓賴清德直說，「從你身上看到國家未來太空發展的希望」。

青年高瑞璋以住院醫師身份，前往德國柏林、美國西雅圖，學習透過AI科技導入，協助醫學生更容易習得臨床知識。 圖：翻攝自共訊

青年高瑞璋則以住院醫師身份，前往德國柏林、美國西雅圖，學習透過AI科技導入，共創數位學習、推動智慧醫療，協助醫學生更容易習得臨床知識。他返台後，隨即建立25人團隊，打造台灣第一個以醫師國考為核心的醫學教育平台。賴清德則說，國家正在推動AI新十大建設，包含基礎建設、科技發展、主權AI資料庫等，期望未來國家在醫療領域的人工智慧發展，能繼續借助大家的力量。

另有一組團隊前往時尚之都「米蘭」學習打版技術與時尚設計，其中有一件西裝外套的領子是以「台灣土地」的輪廓設計，穿上後彷彿將台灣穿在身上，帶領台灣走向世界。賴清德表示，台灣是民主的國家，保障社會智慧財產權之餘，更重要的是，台灣紡織產業生態鏈非常完整，期許青年有一天在台灣舉辦國際級的展覽、時裝秀，帶動台灣服裝產業。

電競青年組分享前往法國、泰國，探索新興電競產業在世界各地發展的樣貌。 圖：翻攝自共訊

此外，電競青年組則分享前往法國、泰國，探索新興電競產業在世界各地發展的樣貌，並在全世界最大規模的格鬥遊戲比賽中擔任裁判、協助賽會執行。賴清德指出，台灣電腦產業相當先進，非常適合發展電競產業，過去也曾有台灣選手，在國際級電競比賽中拿下冠軍，鼓勵青年勇敢追夢、發光發熱。

最後一個攤位則是今年度環境部旗艦計劃總成果分享，內容包括氣候變遷、水資源到毒物研究等。有學員親赴國外空品觀測站，第一線與能源專業研究員交流；或遠赴南非了解當地歷史，並學習用塑膠回收材料製作文化產品；以及借鏡德國研發生物炭經驗，了解生物炭如何做成替代材料，成為減碳新能源材料。賴清德表示，減碳、淨零不單強調環境保護的精神，也是生活文明的提升，讓國家更永續、資源使用更有效率，同時文明更加提升。、

賴清德也以美國甘迺迪總統名言「我們選擇這樣做，不是因為它簡單，而是因為它困難」為例，強調未來政府將全力推動台灣在2050年達到淨零轉型目標，因為從困難中，「可以看出我們最好的一面、最有勇氣的一面」。

