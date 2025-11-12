青年最前線首站在世新大學 林奕華與學生暢談政策願景

[FTNN新聞網]生活中心／台北報導

城市的發展，離不開青年的參與。臺北市副市長林奕華今（12）日回到熟悉的世新大學，以「認識臺北 認識自己」為題，於校週會中與大一學生分享台北市的城市規劃、青年政策與公共建設。她特別提到，自己早年曾在世新大學擔任教職，分別於傳播管理學系、口語傳播暨社群媒體學系及行政管理學系授課，對於能回來分享臺北市的現況與規劃，感到特別有意義。而這次走入世新大學，也是市府「青年最前線」計畫的首站，展現出對青年學子的高度重視。

臺北市副市長林奕華回到世新大學演講分享青年政策。（圖／世新大學提供）

林奕華特別提到，捷運環狀線南環段的Y4車站已於世新校園周邊正式開工，環狀線全線施工進入關鍵階段。她向學生說明工程規模的龐大與複雜性，並請師生多多包涵施工期間可能帶來的不便。她強調，這項建設將大幅提升交通便利性，串聯城市生活圈，為學校周邊注入更多機會。

臺北市副市長林奕華（中）參訪LVS智能攝製基地。（圖／世新大學提供）

在青年政策方面，林奕華介紹了臺北市政府成立的青年事務諮詢委員會，這個平台讓青年有機會針對全球變遷、AI科技治理等議題提出建言，參與公共決策。此外，她分享「青年最前線」計畫如何透過校園講座，直接傾聽學生需求，並提供活動補助，鼓勵青年積極參與公共事務。她舉例，像共享雨傘的創意便是由學生提出後實現，成為市政的一部分。

世新大學校長陳清河（右二）為臺北市副市長林奕華（左二）介紹學生跨域學習場域。（圖／世新大學提供）

演講後，世新大學校長陳清河、副校長林恒志及學務長翁逸泓陪同林奕華參訪校內LVS智能攝製基地、圓桌影音播客直播間及多功能實景棚。校方展示了整合虛擬攝影棚技術、多機位即時製作系統及數位製作設備，並介紹其以實務導向為核心的教育模式，結合理論與創作，為學生提供全面的學習資源。

林奕華對世新大學的教學規模與專業設備表示高度肯定，認為世新學生在校內即可接觸業界水準的資源，透過跨領域學習，培養出多元專業能力，展現「畢業即就業」的教育實力。

