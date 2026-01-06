青年未畢業先就業 高分署預聘計畫助學子成企業即戰力

高分署推動「大專青年預聘計畫」，媒合青年進入企業接受崗位訓練，協助學生在畢業前累積實務經驗、順利銜接職場。(記者張翔翻攝)

為協助青年順利從校園銜接職場，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署（以下簡稱高分署）持續推動「大專青年預聘計畫」，透過企業實務訓練機制，協助青年探索職涯方向，同時協助企業提前布局未來人才。

高分署表示，該計畫媒合應屆畢業生於在學期間進入企業，接受至少320小時的崗位訓練，由企業職場導師親自指導，讓青年在畢業前即能熟悉產業環境、掌握實務技能，累積即戰力，提升就業競爭力。

114年度高分署攜手高屏澎東轄區12所大專校院，結合130家企業共同參與，提供1,171個職缺，產業別涵蓋綠能科技、亞洲矽谷、5G產業、智慧機械、循環經濟、生醫產業等多項國家重點發展領域，協助青年落實學用合一，畢業後無縫接軌職場。

輔英科技大學近年積極參與預聘計畫，媒合學生進入企業進行崗位訓練。就讀應用化學及材料科學系的陳俊瑋、鄭鈺婷及鐘瑩庭等3名學生，參加「化學技術士及有害作業業務主管培育實務學程」，於去年暑假期間進入中國人造纖維股份有限公司（中纖公司）接受訓練，實際參與產線操作、產品品質檢測及自動控制系統操作等工作。

3名學員表現優異，皆於畢業前獲公司留任，並順利取得化學技術士證照及有害作業主管證書。學員表示，能在畢業前進入專業廠區實作，不僅累積實務經驗，也提前了解職場運作模式，對未來職涯方向更具信心與目標。

中纖公司亦展現培育青年人才的決心，針對留任學員規劃調薪機制及職務晉級制度，期望吸引更多優秀青年投入產業，為企業注入新動能。

高屏澎東分署長郭耿華指出，「大專青年預聘計畫」已成為企業延攬新世代人才的重要管道，同時也是青年探索職涯、累積履歷實績的有效工具。勞動部除補助企業工作崗位訓練費用，亦提供參訓青年留任獎勵金，鼓勵青年穩定就業。

有關計畫申請資格與相關資訊，歡迎至「青年職訓資源網」（https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/）查詢，或電洽高屏澎東分署（07）821-0171分機1332。