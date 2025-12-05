Taiwan FactCheck Center

青年查證好手走進LINE台灣：從防詐到職涯，連結賽場與真實世界

發佈：2025-12-05

台灣事實查核中心主辦的2025年第五屆青年查證挑戰賽台灣賽（GenAsia Challenge）已於11月16日圓滿落幕，五支脫穎而出的優秀隊伍將於12月13日代表台灣，與亞太區（日本、蒙古、泰國與印度）的青年好手共同競逐「亞太最強查核偵探」的榮譽。為實踐線上競賽與線下知識的整合，特地安排參賽者於12月3日前往LINE台灣進行企業參訪與深度交流。

廣告 廣告

本次參訪由國立新竹實驗高中老師林思伶與桃園大園國際高中老師蔡銘宇共同帶隊。學生們不僅藉由與人氣角色「熊大」合影、導覽辦公室等環節，親身感受科技企業活潑的工作氛圍，更透過LINE企業溝通、公共事務及人力資源團隊的分享，深入探討數位治理、資訊安全，以及高中生們最關心的職涯發展議題。

作為查證賽的參賽者，學生們對於數位治理的議題尤為關切。在LINE公共事務部門的分享中，師生們了解到LINE如何在防詐騙與資訊安全方面精進，以及企業在建立安全友善的網路環境中所扮演的角色。學生在問答環節中也積極提問、交流融洽，從廣告投放機制到資訊安全與隱私界線的拿捏，台上台下互動熱絡。

在人力資源部門的職涯主題分享中，LINE台灣打破了外界對於科技業「只看理工科系」的迷思，強調：在AI時代，企業對於人才的要求已超越單一專業，未來職場最重要的三大技能是：「解決問題能力」、「團隊合作能力」與「溝通技巧能力」。並特別指出，儘管AI發展看似賦予理工科系更多優勢，但人文思維的價值在於「能夠定義問題」。找到好問題勝過好答案，而人文背景的優勢在於能將複雜的事情簡單講、具備宏觀視野。

交流尾聲，不少同學提出了許多學生共同的心聲：「自己對大傳、法律科系有興趣，但目前成績並不理想，父母也不鼓勵，該如何取捨？」「該先把握機會再學習，還是先學習再尋找機會呢？」

對此，LINE台灣員工也提供了具啟發性的建議：每一件事情當然都有門檻，所以還是要努力拿到入場券，但機會與學習並不衝突，重點是先做再說，要做你真正有興趣的事情，往後的動力才會持久。也鼓勵同學透過自學、參與校外活動、實習等方式，證明實力。持續的學習態度與明確的熱情，才是決定職涯高度的關鍵。

帶隊老師表示，本次參訪不僅讓學生更認識跨國企業，也為學生們釐清了未來職涯方向，

更重要的是深刻體認到跨領域學習和培養軟實力的重要性。