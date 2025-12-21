青年海外圓夢計畫增弱勢生 國軍子女住宿補貼調為7千

記者黃朝琴／臺北報導

教育部公布115年新制，「青年百億海外圓夢基金計畫」將新增圓夢助力方案，透過增加名額，對象為低收弱勢、偏鄉與特殊家庭青年，讓機會更加均衡，至於鼓勵弱勢生出國的「學海惜珠」計畫也放寬資格，希望鼓勵更多學生到海外體驗。

另外，教育部配合賴總統的「挺國軍」政策，「大專校院學生校內住宿補貼計畫」自明年2月起，現役軍人子女的校內住宿補貼金額，將由每學期新臺幣5千元，提高為7千元。

教育部表示，青年署今年開始推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，對象為15至30歲青年，第一年1463位青年參與，「築夢工場組」由青年自主提案，共有190位參與，「海外翱翔組」由各部會與民間組織合作，多達1273人。

教育部指出，經濟、能力等因素不應成為青年追逐國際夢想的阻礙，為協助青年圓夢之路一臂之力，明年增設「圓夢助力方案」，對象為15歲到未滿18歲青年（或現就讀公私立高中職但滿18歲的學生），並具備低收、中低收入戶、偏鄉、原住民族或其他特殊境遇身分等，各梯次報名時間及執行時間，可參考青年署網站，115年第一梯次報名期間到12月31日截止。

教育說明，鼓勵出國研修、實習的「學海惜珠計畫」申請資格，明年1月起也將放寬。符合教育部「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金補助資格，或學生的父母領有身心障礙證明，就可提出申請。

教育部宣布115年「青年百億海外圓夢基金計畫」新增弱勢、偏鄉青年，國軍子女住宿補貼調高為7千元。（記者黃朝琴攝）