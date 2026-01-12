青年用星空讀城市 海大天文社跨域走讀基隆舊城

國立臺灣海洋大學天文社於10日晚間舉辦「星象指路．基隆夜行」走讀活動。 圖：海大天文社提供

[Newtalk新聞] 一場結合天文、文化與城市現場的夜間行動，日前在基隆舊城展開。國立臺灣海洋大學天文社於10日晚間舉辦「星象指路．基隆夜行」走讀活動，透過跨領域實踐，引導青年以星象視角重新理解城市空間與地方文化。

活動由海大人文創新與社會實踐計畫串聯，促成海大天文社與地方導覽團體雨都漫步的首次合作，吸引青年學生走入舊城街區，將天文知識帶回城市日常，也讓地方故事走進青年視野。

走讀路線從海港大樓出發，行經海洋廣場、城隍廟、慶安宮與初見咖啡，最終於至善大樓頂樓進行星空觀測。天文社成員在慶安宮段落，從夜空星象切入，介紹廟宇信仰中所對應的天文系統與宇宙觀，讓青年看見宗教文化中蘊含的星辰想像。

雨都漫步則補充港都歷史、舊城發展與信仰文化，協助青年理解基隆城市脈絡，使天文觀測不再只是仰望星空，而是與地方生活、民俗信仰與港都記憶緊密連結。

本次活動亦展現青年在知識轉譯與文化詮釋上的實踐成果。歐柏昇與曾美茵兩位天文專家協助進行跨領域整合，並指導海大天文社同學完成現場導覽解說；幹部陳宥瑄、王以真介紹太歲、北斗、南斗、文昌與魁星等神祇與天文對應，呈現青年在跨域學習與公共表述能力上的成長。

主辦單位指出，此次行動不僅開發基隆舊城夜間觀察的可能性，也回應人社計畫「從斷裂到連帶」的核心精神，讓不同背景的青年能透過城市現場建立連結。海大天文社也表示，未來將持續以跨域行動結合地方合作，吸引更多青年走進基隆、理解城市。

