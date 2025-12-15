「青年百億圓夢計畫」成果揭曉 賴總統逛展

政府推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，計畫創辦第一年，總計超過一千四百位台灣青年成功走向世界，涵蓋領域從太空科學、AI醫學，到時裝設計皆有。總統賴清德日前親自蒞臨成果展，特別表示，從每一位青年身上，看見了台灣的未來希望。

青年遠赴中東 與各國工程師交流太空知識

從南韓頂尖舞團到米其林美食探索，第一屆「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展登場，總統親自蒞臨，立刻被現場精彩內容吸引。

陳翰琨遠赴中東，在沙漠中與各國工程師交流太空知識。他表示，在當地沙漠工作時，每天都能看到許多駱駝，晚上則坐火箭，在沙漠中鋪設電腦，與各國學員和工程師交流太空、火箭及衛星技術。

他回到台灣後，不只將這些夢想留在沙漠，更帶回台灣，前往巴西參加太空火箭發射。同時，他們也在台灣製作衛星教具，讓更多中學生和年輕人能在更早的階段學習並接觸太空知識。

陳翰琨遠赴中東，在沙漠中與各國工程師交流太空知識。圖／台視新聞

赴米蘭學打版設計 圓夢青年：帶台灣走向世界

而在另一旁，這群圓夢少女前往時尚之都「米蘭」學習打版技術與時尚設計。

圓夢少女前往時尚之都「米蘭」學習打版技術與時尚設計。圖／台視新聞

其中這件西裝外套，就是「青年百億海外圓夢基金計畫」的成果。圓夢青年林芷鍹表示，領子最能展現個人精神，此件外套的領子以「台灣土地」輪廓設計，代表成長的這塊土地。穿上西裝外套，彷彿將台灣穿在身上，帶領台灣走向世界。

總統表示，台灣是民主國家，在保障社會智慧財產權之餘，更重要的是，台灣紡織產業生態鏈非常完整。他期許圓夢青年有一天能在台灣舉辦國際級展覽與時裝秀，帶動台灣服裝產業發展。

圓夢計劃成果「西裝外套」。圖／台視新聞

青年基金助1463人圓夢 總統：我們都是逐夢仔

政府大力推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，活動第一年就有1,463位台灣青年走向世界實現夢想。總統蒞臨成果展，一口氣逛了五個攤位，從太空科學到AI醫學、時裝設計等領域，逐一仔細聆聽同學們的交流心得。

賴清德總統逛了許多攤位。圖／台視新聞

總統賴清德也表示，「看到成果發表，對我來講也是夢想實現，你們追夢讓我的夢想實現，我們都是逐夢仔！」

總統勉勵青年持續勇敢追夢，並表示政府將成為年輕世代最堅實的後盾，讓台灣青年能持續與世界接軌，在國際舞台上發光發熱。

總統勉勵青年持續勇敢追夢，喊話「我們都是逐夢仔」。圖／台視新聞

