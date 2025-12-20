青年百億基金115年新增助力方案 助弱勢生圓夢

（中央社記者陳至中台北20日電）教育部今天公布115年新制，「青年百億海外圓夢基金計畫」將新增圓夢助力方案，對象為低收、偏鄉學生。鼓勵弱勢生出國的「學海惜珠」也放寬資格，鼓勵更多學生到海外體驗。

總統賴清德於12月11日宣布，「青年百億海外圓夢基金計畫」將於民國115年增加名額，提供弱勢、偏鄉與特殊家庭青年，讓機會更加均衡。

教育部今天回應中央社表示，經濟、能力等因素不應成為青年追逐國際夢想的阻礙，明年開始百億圓夢基金將設置「圓夢助力方案」，對象為15歲到未滿18歲青年（或現就讀公私立高中職但滿18歲的學生），並具備低收、中低收入戶、偏鄉、原住民族或其他特殊境遇身分等。各梯次報名時間及執行時間，可參考青年發展署網站。

鼓勵出國研修、實習的「學海惜珠計畫」申請資格，將於明年1月起放寬。符合教育部「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金補助資格，或學生的父母領有身心障礙證明，就可提出申請。

另外，教育部配合賴總統的「挺國軍」政策，「大專校院學生校內住宿補貼計畫」自明年2月起，現役軍人子女的校內住宿補貼金額，將由每學期新台幣5000元，提高為7000元。（編輯：張雅淨）1141220