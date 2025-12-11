青年百億海外圓夢基金計畫 第一年成果華山文創園區展出

總統賴清德親臨致詞

各部會為明年計畫按下啟動鈕

教育部青年發展署今(11)日在華山1914文化創意產業園區舉行「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會，總統賴清德親臨現場了解青年們如何透過國家搭建的舞臺、圓自己夢想，並邀請全臺青年學子、老師家長們來觀展，鼓勵下一代勇敢逐夢。成果展今天(11日)起至14日於華山1914文化創意產業園區展出，展覽免費，歡迎入場欣賞。

總統賴清德出席致詞時指出，當年他看電視看到「不老騎士圓夢」的新聞，就想起自己年輕時也有許多夢想，因此一直希望能幫助青年們在年輕時就勇敢逐夢、拓展視野，因此提出了「青年百億海外圓夢基金計畫」，這個成果展展現了青年們逐夢的過程，讓他深受感動，笑說青年們勇於逐夢，也是幫他「圓夢」。賴總統更邀請更多青年、家長、師生進場觀展，希望青年們期許自己也能踏上國家為青年搭建的舞臺。

「青年百億海外圓夢基金計畫」不僅是教育部青年發展署的核心計畫，更是賴總統「夢，你来做；臺，國家來搭」承諾的具體實現。作為計畫啟動的第一年，今年(114年)就繳出亮眼成績單，共1,463位青年在政府的支持下實現他們的國際夢想。這些圓夢家包含1,273位透過「海外朝翔組」見習機會，藉由各政府部會及民間組織的努力，與海外鏈結, 走向世界，以及190位在「築夢工場組」中，靠自己的創意與行動完成圓夢計畫。這次成果交流活動規劃5大展區，完整呈現青年從啟程前的迷惘、探索，到逐步實踐夢想、於國際舞臺綻放成果的圓夢歷程。

教育部部長鄭英耀表示，青年署在115年的計畫中，特別規劃圓夢助力的方案，希望透過大學、民間團體、成長營的方式，來協助資源較少的青年能夠有機會走向國際。希望在經濟弱勢、偏鄉的青年中，明年有超過300位的年輕朋友，帶著夢想到國際去逐夢。

鄭部長也提到，今年也看到很鼓舞人心的一個數據，有96.7%的錄取青年表示，他們在計畫中獲得實質的支持，代表資源確實送到他們手裡，不論是在專業能力、創意思維，或對海外生活的一個準備，都成為他們成長的養分、支持的力量。