青年百億海外圓夢計劃成行 賴清德秀B-Boy姿勢笑稱：舞我跳不來
總統賴清德的社群YouTube頻道今（7）日推出新單元《追夢事務所》，以「青年百億海外圓夢基金計畫」的參與學子為互動主角。首集總統前往街舞教室，拜訪兩位赴韓國追夢的青年，接受世界級舞團的訓練。賴清德當天被幕僚要求不穿西裝，以白襯衫與牛仔褲造型現身，並初次體驗擔任一日評審，也應選手要求一起擺出「B-Boy Stance」動作，還開玩笑地說「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」，全程熱血配合、來者不拒。
首集登場的兩位圓夢青年分別是東吳大學政治系蔡名杰、台北市立大學運動藝術系街舞組楊博鈞。兩人今年八月啟程，前往當代街舞和娛樂產業相當活躍的韓國，展開為期兩個禮拜的圓夢之旅，並接受世界級舞團「Jinjo Crew」的指導培訓、與當地青年交流學習，參加內部比賽，提升舞技與實戰經驗。
影片一開始，賴清德以白襯衫、牛仔褲裝扮現身，並笑稱「家裡最年輕的衣服就這樣而已，今天要來跟你們見面，我滿緊張的，幕僚不讓我穿西裝」，隨即與這群街舞好手互動。
蔡名杰提到，這趟旅程讓他克服自我懷疑、重拾自信。他坦言：「以前在台灣會很緊張，常留下遺憾，但這次老師們給了我肯定，讓我心態改變很多。」賴清德則說，技術提升、視野也提高，知道自己在哪個位置上，更踏實、更有目標。楊博鈞也説，去了韓國之後，除了技術進步，也覺得自己變得更不一樣。看到圓夢青年能有這樣的收穫，賴清德認為推動青年百億海外圓夢基金「真的非常值得」。
超過二十年教學生涯的街舞老師陳柏均則說，「他們能有這樣的機會真的很棒，這在以前是不可能的事」。街舞導師包士群（包子）表示，兩位學生回台後最大的改變，是敢於展現自己，這次回來後明顯更能表達自我，相信再給一點時間，會成為台灣街舞界的樑柱。另一位老師羅仕祐（阿泌）補充，這趟旅程不只是學生的學習之旅，老師們也與學生一同成長，把別人的好，帶回台灣壯大、好好發展。
賴清德表示，國家給予年輕人機會，大家都掌握住，且有豐富收穫，這也代表國家的進步、政府重視年輕人。看到大家技術更好、視野開闊、心理障礙更少，隨即感性連番說道：「你們是最好的、你們是最好的」。
隨後兩位圓夢青年也在現場即興露一手，展現前往韓國取經的成果，賴清德在一旁也看得目不轉睛，宛如兩位圓夢青年的小型成果發表會。最後，現場更即興來一場「青年圓夢盃Battle」，分別由圓夢青年和業師進行 Battle 對決，主持人笑稱「現在氣氛馬上要不一樣」，如實呈現最在地的街頭 Battle 場景。
賴清德過去曾擔任球評，體驗街舞評審還是頭一次，當看見大家紛紛拿出看家本領、大秀舞技，也讓他看得入神，直呼超精彩。最後他同時舉起兩隊的手，無分輸贏、都是冠軍，給予充滿勇氣的圓夢青年與一路陪伴提攜的業師最溫暖的肯定。活動最後，選手們邀請賴清德一起擺出「B-Boy Stance」的姿勢，他也說，「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」，也讓現場笑聲一片。
據了解，兩位圓夢青年都在街舞文化上耕耘多年。蔡名杰從高中開始練習街舞，舞齡長達八年，曾晉級「新北FUN街頭」高中組BREAKING四強、在「宜蘭國際潮流文化藝術季」中奪得FREESTYLE 2ON2的亞軍，現同時投身教學現場，希望將街舞文化、技藝與精神傳承下去。另外一名圓夢青年楊博鈞，舞齡也長達八年，從街舞、嘻哈舞蹈到霹靂舞等，征戰過無數賽事。
總統府發言人郭雅慧受訪表示，繼11月初在凱道登場的總統盃三對三鬥牛賽之後，緊接著11月16日凱道也將接續迎來「總統盃街舞大賽」，期盼年輕世代以創意與活力重新詮釋凱道精神。
「百億學生海外圓夢基金」是賴清德於競選總統期間提出，初衷正是要鼓勵青年勇敢追夢、開拓國際視野，該計劃也在今年年初正式啟動，以「夢，由你來做；台，國家來搭」為核心，分成「築夢工場」、「海愛翱翔」兩組，由青年自主提案或政府規劃國際組織見習等，鼓勵青年勇敢做夢。今年計劃共有8877人次申請，已有超過1400名圓夢青年前往全球67個國家，計畫領域從文化藝術、科技產業到永續經濟等，展現台灣青年的想像力、執行力與企圖心。
