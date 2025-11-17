青年百億海外圓夢計畫增61案 總計提供857名額

（中央社記者許秩維台北17日電）115年「青年百億海外圓夢基金計畫」開放報名中，教育部青年署今天表示，第1梯次海外翱翔組18至30歲新增61案，加上先前公告44案，總計105案提供857個名額，幫助青年圓夢。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為實踐總統賴清德「國家希望工程」中對青年國際接軌的承諾，青年署持續辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」，115年繼續提供青年圓夢機會及獎勵金，鼓勵15至30歲青年勇敢追逐國際夢想。

115年「青年百億海外圓夢基金計畫」第1梯次自今年11月3日至12月31日開放線上申請，海外翱翔組15至17歲、18至30歲共公告44案，合計提供496個名額。

青年署提到，為滿足青年多元的國際學習渴望，第1梯次近期再度催生出海外翱翔組18至30歲共計61案、361個名額，加上原已公告的44案，共計105案，總計提供857個圓夢名額。

新上架的圓夢案件涵蓋德國、法國、日本、美國、斯里蘭卡及荷蘭等多國，主題橫跨電影文化交流、職業體育經營、網球產業鏈、當代藝術科技、環境永續志工行動等。

另外，還有與外交部合作推出的「榮邦計畫：青年國際科技交流」，邀請青年前往貝里斯的市議會見習地方治理，或至巴拉圭與巴西共有的水力發電廠學習跨國能源營運；為關注全球科技與永續議題，計畫也提供青年赴羅馬尼亞量子科學園區參與量子科技研究與實作課程的機會，掌握新興科技核心能力。

青年署表示，為了不讓經濟、能力等因素成為青年追逐國際夢想的阻礙，115年度開始設置「圓夢助力方案」，協助特殊境遇家庭的學生也能無後顧之憂地參與海外圓夢；第1梯次提供4案助力專案，幫助有需求的青年啟程，第2梯次將大幅增加「圓夢助力」案件數量。

為讓青年及相關輔導單位更深入了解「圓夢助力方案」的內容與申請方式，青年署將於今年11月25日上午10時舉辦方案報名及參與內容專屬說明會，邀請對計畫及助力專案有興趣的學生、家長、輔導老師報名參加（https://forms.gle/vTxnMzzdGbDcuZH18）。（編輯：張雅淨）1141117