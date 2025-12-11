青年百億海外圓夢計畫成果發表 賴清德：政府將擴大機會盼助更多青年勇敢追夢

總統賴清德（圖／總統府提供）





總統賴清德今（11）日上午出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展記者會，他表示，該計畫源於協助青年圓夢的初衷，在行政團隊與國內外合作夥伴的共同投入下，成為協助青年到海外開拓視野、實現夢想的重要平台。政府將持續精進計畫內容、擴大計畫名額，協助青年勇敢追夢。

賴清德說，幾年前在電視上看到不老騎士完成年輕時的夢想，回想自己年輕時也有想做但沒去實踐的事，相信許多人都有同樣的情況。因此，決定將協助青年圓夢列為重要的青年政見之一。感謝國人的支持及教育部團隊的妥善規劃，經歷一次次的檢討，終於成功讓圓夢計畫上路，將舞台搭建好，讓每位有想法的年輕人都有機會築夢。因此，今日能見證這場成果發表，也是實現自己協助青年成功追夢的夢想，大家都是「築夢仔」。

賴清德指出，這次難得的成果發表會，希望讓更多年輕人來觀摩其他人如何將想法落實為追夢計畫、如何善用政府的舞台築夢踏實，到海外去開拓視野、實現夢想，也邀請家長來參觀並鼓勵孩子築夢。此外，學校的老師與孩子相處時間最長、最了解孩子的想法、長處、興趣及可能的發展方向，期盼老師們來參觀成果展，將觀察到的心得提供給學校，讓孩子能順利踏上築夢之旅。

賴清德說，教育部分析今年參加的1,463位築夢青年的背景與區域分布，發現城鄉之間有些許不平衡，因此明年特別寬列30個計畫及300個名額，提供弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子。也感謝所有參與計畫的部會以及海外、國際NGO和學術單位的協助，沒有大家的幫忙是無法達成的。

賴清德表示，希望以第一年成果發表會作為基礎，未來多傾聽年輕人意見，不斷滾動檢討，讓計畫能更好、更貼近年輕人需要，讓大家發揮所長與興趣。

