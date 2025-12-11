青年百億海外圓夢計畫成果發表 賴總統感謝替他圓夢

由教育部青年署舉辦的「青年百億海外圓夢基金計畫」今天(11日)舉辦成果發表，賴清德總統親自出席並表示，看到這麼多青年學子在政府支持下實現自己夢想，他為這些年輕人感到驕傲。而今年計畫的成功，也讓教育部表示明年度的計畫將增加「圓夢助力方案」，將會給原住民、弱勢及偏鄉青年保留300個名額，讓更多年輕人也能無後顧之憂地前往海外圓夢。

賴清德總統青年政見之一的「青年百億海外圓夢基金計畫」11日舉辦盛大的成果發表會，以「夢，你來做，台，國家來搭」的承諾讓1,463位青年在政府的支持下實現他們的國際夢想。

教育部長鄭英耀表示，這個計劃緣起其實是賴清德總統看到不老騎士的故事深受感動，覺得政府也可以集結資源跟跨部會能量讓更多年輕人走向世界。今天看到這麼多年輕人的成果分享，也讓他更願意相信，政府投資這些青年，他們將能帶回更多的能量，在台灣各角落做出貢獻；他鼓勵年輕朋友們勇於追夢並相信夢想值得被支持。

賴清德總統則表示，看到每位青年帶著笑容充滿自信訴說自己築夢過程的點滴，他十分欽佩也為他們感到驕傲。總統更笑說，當初確實因為不老騎士的啟發而讓他有這個想法，如今看到第一年青年海外圓夢計畫成果豐碩，也等於讓他夢想實現。總統：『(原音)今天能夠看到這個成果發表，對我來講也是夢想實現，你們追夢讓我夢想也能實現。我們都是逐夢仔，謝謝你們、非常謝謝。』

總統並鼓勵年輕人到成果發表的現場來看看，別人如何將想法變成追夢計畫，如何善用政府舞台，還有家長跟學校老師也都可以來看自己孩子或是學校學生有甚麼興趣或適合的方向，讓年輕學子都能踏上築夢之旅。

現場也有今年參與活動的年輕學子分享經驗，有人啟發更多文化激盪，有人堅定自己的努力方向，也有人對未來有更多藍圖。

教育部也表示，在分析今年參與者的背景後，為了幫助更多原住民、偏鄉及經濟弱勢等特殊境遇青年也能參與，因此在明年計畫中特別再推出300個名額的「圓夢助力方案」，希望讓資源較少的青年也能走向國際。

而明年度的計畫第一梯次的報名截止日期到今年12月31日，第二梯次預計在明年2月下旬公告，歡迎有意願的青年朋友可以報名。