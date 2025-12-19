青年百億海外圓夢計畫 培育台灣小鎮再生行動家

金魚厝邊創辦人彭仁鴻(右二)與海外圓夢學生合影。（金魚厝邊提供）

記者張正量／宜蘭報導

為鼓勵青年拓展國際視野、深化跨國交流，並以實際行動回應地方創生與社會議題，教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持青年走向世界、累積實務經驗。島讀生活商行獲選執行本計畫，展開為期十五天的地方創生培訓與見學行程，最後由金魚厝邊活動主持人彭仁鴻的協助下，發表「小鎮再生中」地方創生行動家發表。

這項日本海外圓夢行程自仙台市展開，團隊前往宮城縣廳等單位交流，透過農山漁村產業政策與地方創生課程，了解日本公私協力推動地方創生的制度脈絡，並從品牌稻米「伊達正夢」等案例中，學習如何結合歷史文化與產業創新，重新定義地方價值。隨後走訪鳴子溫泉鄉、栗原市花山地區、大崎市及南三陸町，深入了解溫泉觀光、傳統工藝、空屋活化、關係人口招募與災後重建等實踐經驗，體會地方再生關鍵在於人、產業與土地之間長期累積的信任與連結。

廣告 廣告

行程亦涵蓋森林循環、智慧農業與食品加工等產業見學，呈現地方如何透過技術導入與六級產業化，打造永續經濟模式。島讀生活商行表示，盼青年將此次宮城縣的學習經驗轉化為行動能量，回到台灣持續投入地方創生，開展更多跨國合作與青年參與的可能。