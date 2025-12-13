生活中心／陳堯棋 張智凱 台北報導

總統賴清德的重要青年政見"青年百億海外圓夢計畫"，舉行第一屆成果展，首日總統親臨現場，一口氣逛了競逐太空、AI科技導入醫學等五個攤位，他致詞表示，這項政策構想源自不老騎士的故事，感謝教育部團隊妥善規劃與檢討，有更多青年能追夢，期盼未來更多青年、家長、教師來參觀，鼓勵孩子有機會追夢。

主持人：「3、2、1，請啟動。」"青年百億海外圓夢計畫"第一屆成果展，揭開序幕，總統賴清德也親臨現場觀賞。

「青年百億海外圓夢計畫」 賴總統連逛五攤稱讓青年追夢

總統賴清德和青年百億海外圓夢計畫成員合照。（圖／民視新聞）

"青年百億海外圓夢計畫"陳翰琨：「每天在沙漠裡面看著駱駝，然後晚上做火箭，在沙漠裡面鋪電毯，然後跟各國的學生團，跟各國同學一起交流太空、火箭、衛星的技術，然後我們回到台灣之後，我們一直把這些夢想傳下來，把它帶回台灣。」第一站來到競逐太空領域，賴清德仔細聆聽青年暢談在沙漠裡面，如何跟各國交流火箭、太空技術，宛如身歷其境。"青年百億海外圓夢計畫" 高瑞璋：「打造了第一個，台灣以醫師國袍為核心的，醫學教育平台，現在就是希望，將我出國的出訪經驗，還有一些國際鏈接，內化到我們本土系統，做內容跟技術的落地。」總統賴清德：「剛剛聽你的簡介，我也很振奮，因為我也是醫生 ，你也是醫生，我們對醫學領域未來的發展，都充滿了夢想。」

「青年百億海外圓夢計畫」 賴總統連逛五攤稱讓青年追夢

賴清德在成果展連逛五個青年百億海外圓夢計畫攤位。（圖／民視新聞）

體內的醫師魂藏不住，直呼越聽越振奮，總統從競逐太空、AI科技導入醫學、時裝設計、電競遊戲，再到淨零碳排，一連逛了五個攤位，看到滿滿的豐碩成果，心中滿是驕傲。總統賴清德：「我在電視上看到"不老騎士"他們的夢想，我也在想，我年輕的時候，也有想要做，但沒有要做的事情，如果不老騎士如此 我也一樣，那一定也有很多人，都有同樣的遭遇。」因為不老騎士的故事，有感而發，賴清德期盼善用政府資源、搭建舞台，不只讓年輕人築夢踏實，也鼓勵更多"築夢仔"勇敢追夢。





