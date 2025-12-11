「青年百億計畫」1,463人實現夢想 賴清德：不以此自滿、要更貼近年輕人

賴清德勉勵青年築夢。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 政府推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，第一年共有 1,463 位青年實現夢想。對此，總統賴清德今（11）日表示，要把這個計畫第一年的成果發表會當作基礎，不以此為自滿，多聽聽年輕人意見，不斷滾動檢討，讓計畫能夠更好、更貼近年輕人的需要，也能夠更發揮自己的專長跟興趣。

教育部青年發展署今上午舉行「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會，包括賴清德、教育部長鄭英耀、環境部長彭啓明、國防部副部長徐斯儉、外交部次長吳志中等人都到場。

賴清德出席「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會。 圖：高逸帆／攝

賴清德首先先觀看青年表演、聆聽圓夢計劃分享，隨後致詞表示，他要肯定鄭英耀率領的團隊，並不是說這一筆錢花完就算了，要把每一筆錢都能充分發揮功能，讓每一個年輕人只要有想法，就有機會築夢。他說，「我們把舞臺打得好好的，現在又很負責任地去檢討，呈現年輕人追夢的過程，這是相當負責任的做法。」

賴清德希望更多年輕人來看展，以了解如何經由想法，變成追夢的計畫，如何善用政府的舞臺，讓年輕人築夢踏實；他也希望家長能來看展，如果青年有想法就能逐夢，一定也能鼓勵自己的孩子逐夢；此外，學校老師也能來，因為老師與孩子接觸時間長、最了解孩子的想法、長處、興趣，可以把心得提供給小孩，以踏上逐夢之旅。

賴清德表示，教育部也很貼心去分析，今年 1,463 位築夢青年的背景跟區域分布，好像會跟城鄉有一點不夠平衡，所以明年特別匡列計畫，有 300 個名額，要給弱勢偏鄉或特殊家庭的孩子，這個精神很棒。他說，把這個計畫第一年的成果發表會當作是基礎，不以此為自滿，多聽聽年輕人意見，不斷滾動檢討，讓計畫能夠更好、更貼近年輕人的需要，也能夠更發揮自己的專長跟興趣。

鄭英耀指出，未來將為原住民、偏鄉及經濟弱勢等特殊境遇青年保留超過 300 個名額，以提升計畫的公平性與多元性，優先保障弱勢青年的參與權益，因此特別於 115 年度新增「圓夢助力方案」，旨在協助家庭有特殊境遇的學生，也能無後顧之憂地參與海外圓夢，幫助有需求的青年啟程。

「青年百億海外圓夢基金計畫成果展」自 12 月 11 日至 14 日於華山 1914 文化創意產業園區展出，為期 4 日向全民開放。此外，115 年第一梯次海外翱翔組共計 105 案、提供 857 個名額，鼓勵 15 至 30 歲本國青年透過「築夢工場組」與「海外翱翔組（含年度旗艦計畫）」跨出國際；第二梯次案件與名額預定於 115 年 2 月下旬公告。

第一梯次報名期間為 114 年 11 月 3 日至 12 月 31 日。青年可選擇前往德國、法國、日本、美國、斯里蘭卡、荷蘭等國，主題涵蓋電影文化交流、職業體育經營、網球產業鏈、當代藝術科技、環境永續志工行動等，計畫內容多元且兼具國際趨勢。此外，115 年度起新增「圓夢助力方案」，協助特殊境遇家庭學生無後顧之憂地參與海外圓夢。第一梯次已提供 4 件助力案，第二梯次將大幅增加名額，讓更多真正需要支持的青年能夠順利啟航。

