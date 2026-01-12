《青年的四個大夢》成靈感核心 紙風車20週年特別演出倒數完售

《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》將在1月24日於臺北表演藝術中心舉辦，紙風車基金會執行長張敏宜（左起）、基金會董事長陳進財、遠流出版社王榮文董事長，與紙風車劇團團長任建誠邀請大家進劇院。

紙風車368兒童藝術工程迎接20周年，將於1月24日走進臺北表演藝術中心，舉辦《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》。這場結合「現場劇場演出×紀錄片首映」的全新形式，邀請曾經看過368戶外演出的觀眾走進劇場，每位購票者還可獲贈吳靜吉博士著作《青年的四個大夢》乙本。今（12日）紙風車文教基金會邀請基金會董事長陳進財，以及遠流出版社董事長王榮文對談，分享《青年的四個大夢》帶給他們的人生啟發。

遠流出版社王榮文董事長相信藝術可以改變人生的行動力，希望《青年的四個大夢》這本智慧之書可以跨越時間考驗，影響不同世代。

王榮文董事長同時也是紙風車368兒童藝術工程的發起人之一，他表示：「這次再版此書，吳博士也把紙風車368工程作為實踐英雄之旅的例子，希望這本智慧之書可以跨越時間考驗，影響不同世代。」他指出，書籍出版多年後，其價值觀架構仍適用於現今青少年，甚至各年齡層都能從書中的題目進行自我檢視與傾向歸納，此次僅微調部分語句，使內容更貼近當代語境。他也分享自己的人生大夢是「追求人生的價值觀」，並認為「了解自己是一生的功課」，去年將老家改建為「天來美術館」，正是在有能力時回饋出生地的實踐行動，「重要的是勇敢去做，這也是這本書對我們最大的啟發。」

陳進財董事長（左二）從會計出身到將穩懋半導體做到全球領導者，抱持著「做到最好就是成功」的信念。

紙風車文教基金會董事長陳進財則提到，自己曾上過吳靜吉博士的課，經常在課堂上反覆思索博士話語背後的意義，因此看起來像是在發呆，但其實是在內化與反省。他也推崇吳博士將這些理念寫成書，鼓勵許多年輕人建立正確價值觀，正如紙風車長期推動藝術平權，讓居住在不同城市與鄉鎮的孩子，都能從小接觸表演藝術，培養鑑賞能力。陳董事長回憶大學時一位老師曾說：「成功不是做大事，不是做大官，也不是賺最多錢；如果做到一件事，沒有人做得比你更好，那就是成功。」他秉持這個信念前進，「所以我在做穩懋時，立志要做到世界第一，也真的實現了。人生有夢最美，大家要堅持夢想。」

紙風車368藝術工程2026年第一場演出在台中外埔，突然白沙屯媽祖繞進演出現場看表演，現場觀眾坐的紅塑膠椅成為媽祖停轎的椅子，分外親切。（紙風車文教基金會提供）

今日對談會上，紙風車文教基金會也同步發起「椅子會」小額捐款勸募計畫，目標募集6萬位椅子會會友，每人捐款200元，認領一張椅子，將行動化為愛與關懷的具體實踐。《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》目前即將完售，僅剩最後200張票券，誠摯邀請觀眾購票進場，欣賞紙風車現場演出與368工程紀錄片首映，一同見證這場只屬於劇場現場、無法被複製的20週年紀念演出。購票請上兩廳院售票系統

